Usta oyuncu yoğun bakımda! Battal Gazi'nin Zıpzıp'ından kahreden haber!

Yeşilçam Sineması'nın usta isimlerinden Necdet Kökeş, 15 Aralık'ta nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

81 yaşındaki oyuncunun, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İNAN GÜNEY'E TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Üçüncü Adam isimli sosyal medya hesabı, Kökeş'in son durumunu paylaştı. Kökeş'in ne durumda olduğunu merak edenler için sayfa sık sık bilgi veriyordu. Geçtiğimiz kasımda Kökeş, şu an da tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yardımı ile bir otel odasına yerleştiğini ifade etmiş, teşekkür etmişti.

Kökeş, sosyal çevresinden kopmak istemediği için bir bakımevine kendi isteği ile yerleşmediğini ifade etmişti.

1944 yılında Adana’da doğan Kökeş, sinema kariyerine 1970 yapımı “Bütün Aşklar Tatlı Başlar” filmiyle başladı. Yaklaşık 100 filmde rol alan oyuncu, özellikle Cüneyt Arkın’la birlikte oynadığı Battal Gazi serisinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle tanındı.

Kökeş, ayrıca Deli Dumrul, Şaban Askerde, Hakanlar Çarpışıyor, Leblebi Tozu ve Avrupalı gibi filmlerde de izleyici karşısına çıktı.