Ümit Besen tebriklere dayanamadı: 8 yıl sonra gerçeği açıkladı

Yayınlanma:
Kızının Edirne Adliyesi'ne hakim olarak atandığı haberlerinin ardından Ümit Besen tebriklere dayanamadı. Mesaj gönderenlere teşekkür eden Besen, 8 yıl sonra gerçeği açıkladı.

Sanatçı Ümit Besen'in hâkim olan kızı Ezgi Besen ile ilgili yapılan haberler hayranlarını sevindirirken tebrikler peş peşe geldi.

Tebrik mesajlarının ardından ünlü sanatçı sosyal medya hesabından açıklama yapmak durumunda kaldı.

ÜMİT BESEN TEBRİKLERE DAYANAMADI

Kızının hakim olarak atanmasının duyulmasının ardından Ümit Besen tebrik yağmuruna tutuldu.

Ümit Besen, dün kızı Ezgi Besen hakkında yapılan "Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen meslek hayatında yeni bir sayfa açtı. Hukuk alanında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Ezgi Besen Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hâkim olarak görevlendirildi" haberine ilişkin olarak açıklama yaptı.

8 YIL SONRA GERÇEĞİ AÇIKLADI

Besen, Instagram üzerinden şu açıklamayı yayınladı:

"Sosyal medyada viral olmuş, yeni bir haber değil. Kızım Ezgi İstanbul Üniversitesi'nden mezun olup bir süre avukatlık yaptı, 8 yıldır da hakim olarak görev yapıyor, güzel yorumlar için teşekkür ederim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

