Gülben Ergen Destici'ye ateş püskürdü: Savcılığın yolunu tuttu

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adıyaman İl Kongresi'nde yaptığı konuşmayla ünlü sanatçı Gülben Ergen'i hedef almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman’da 3, Türkiye genelinde 60. anaokulunu açan Gülben Ergen’i hedef alan Destici, açılış sırasında Ergen'in, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktığını iddia ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunlar bizden değil. Adı geçen kişinin hayatı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor."

GÜLBEN ERGEN TEK TEK SORDU

Destici’nin bu sözleri üzerine sessizliğini bozan Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Ergen, şu soruları sıraladı:

"Destici unutma ben kin tutmuyorum. Avukat tutuyorum. Senin üç beş alkış için, hayatını çocuklara ve kadınlara adayan bana yaptığın çirkin iftiraların ve ötekileştiren üslubun için ikisini de tutacağım. Sen hayatında hiç anaokulu açtın mı? Ben 60 tane açtım. Sen Rojin’in annesini babasını ziyaret edip, davanın seyrini takip ettin mi? Sen Ahmet Minguzi’nin acılı annesiyle beton üstünde eylem yapıp, haksızlık karşısında haykırdın mı? Sen Narin davasını bizzat takip edip, mahkemesine katılıp, adalet arayışında oldun mu? Sen Sıla Bebeğin ölümünden haberdar mısın?"

Cumhur'un küçük ortağı Gülben Ergen'i hedef aldı

"KAZANACAĞIM TAZMİNATLA YENİ BİR ANAOKULU AÇACAĞIM"

Açıklamasında Destici’yi savcılığa şikayet ettiğini belirten Ergen, kazanacağı tazminatı yine çocuklar için kullanacağını da açıkladı:

"Seni savcılık makamına şikayet ettim. Savunmanı devletin savcılarına yapacaksın. Seni dava da edeceğim. Kazanacağım tazminatla yeni bir anaokulu açacağım. Adıyaman halkından da, benden de, toplum faydası ve çocukların okul öncesi eğitimi için çalışan derneğimden de özür dileyeceksin!"

Başörtülü kadının elini tutmadı iddiası Gülben Ergen'i çileden çıkardı

Ergen, daha önce yaptığı açıklamada videodaki kadın ile fotoğrafını da paylaşmış ve şöyle demişti: