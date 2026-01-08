Cumhur'un küçük ortağı Destici yine Gülben Ergen'i hedef aldı

Yayınlanma:
Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yine ünlü sanatçı Gülben Ergen'i hedef aldı.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Mustafa Destici, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, Gülben Ergen’i hedef almıştı.

Adıyaman’da açtığı anaokulu töreninde halay çeken Ergen'in başörtülü bir kadının elini bıraktığını iddia eden Destici şu ifadeleri kullanmıştı:

aa-20251226-40087236-40087233-bbp-genel-baskani-destici-kocaelide-11zon-1.jpg

Gülben Ergen Destici'ye ateş püskürdü: Savcılığın yolunu tuttuGülben Ergen Destici'ye ateş püskürdü

"Bunlar bizden değil. Adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor."

Destici’nin bu sözleri üzerine sessizliğini bozan Gülben Ergen ise dava açacağını belirterek, kazanacağı tazminatı yine çocuklar için kullanacağını ve yeni bir anaokulu açacağını belirtmişti.

g9mmqy-xqaafoo3-11zon-1.jpg

Tutdere: Gülben Ergen halkın sanatçısıdırTutdere: Gülben Ergen halkın sanatçısıdır

"GÜLBEN ERGEN BANA GÖRE SANATÇI DEĞİLDİR"

Bugün Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri programına katılan Mustafa Destici, bir kez daha Gülben Ergen'i hedef aldı.

Destici, gazeteci Sinan Burhan'ın "Gülben Ergen sanatçı mı değil mi?" sorusu üzerine, "Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

