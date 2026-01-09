Bursa’da alacak kavgası! Arkadaşını bıçakladı

Bursa’da alacak verecek kavgasında Eren B., iş arkadaşı Alican A’yı sol dizinden bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra olay yerinden kaçan Eren B. ve yanındaki iki kişi, polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalandı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Kaplıkaya Mahallesi 4'üncü Kaya Sokak’ta, geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için bir araya gelen Alican A. (20) ile Eren B. (21), Nurullah Ö. (20), Mert K. (19) arasında tartışma yaşandı.

ARKADAŞINI BIÇAKLA YARALADI!

Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken Eren B., yanındaki bıçakla arkadaşı Alican A.'yı sol dizinden bıçakladı.

Alican A. yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alican A. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KISA SÜRE İÇİNDE YAKALANDILAR!

Diğer yandan, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Eren B. ile yanındaki Nurullah Ö. ve Mert K.'yi kısa süre içerisinde yakaladı. Şüphelilerin yanında 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

