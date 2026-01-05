Zeytinburnu’nda ortalık birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 1 yaralı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokak’ta, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı

Kan donduran vahşet! Güvenlik görevlisi, karısı ve kızının boğazını kesti

Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine yumruklarla saldırmaya başladı.

BİR KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI!

Bir süre sonra taraflardan biri yanında bulunan bıçakla kavga ettiği kişiyi baldırından bıçakladı. Yaralanan kişi, yere yığılırken kavgaya karışan taraflar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri ise, olay yerinde uzun süre incelemelerde bulunurken ekipler, kavgaya karışan kişilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.