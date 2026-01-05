Zeytinburnu’nda ortalık birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 1 yaralı

Zeytinburnu’nda ortalık birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 1 yaralı
Yayınlanma:
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple bıçaklı kavga çıktı. Meydana gelen kavgada 1 kişi yaralanırken olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokak’ta, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı

Kan donduran vahşet! Güvenlik görevlisi, karısı ve kızının boğazını kestiKan donduran vahşet! Güvenlik görevlisi, karısı ve kızının boğazını kesti

Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine yumruklarla saldırmaya başladı.

istanbul-zeytinburnunda-iki-grup-aras-1098750-326133-1.jpg

BİR KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI!

Bir süre sonra taraflardan biri yanında bulunan bıçakla kavga ettiği kişiyi baldırından bıçakladı. Yaralanan kişi, yere yığılırken kavgaya karışan taraflar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

istanbul-zeytinburnunda-iki-grup-aras-1098751-326133-1.jpg

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri ise, olay yerinde uzun süre incelemelerde bulunurken ekipler, kavgaya karışan kişilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Türkiye
Devlet reytinge bakmıyor! Yeni Şafak'a kamudan reklam yağdı
Devlet reytinge bakmıyor! Yeni Şafak'a kamudan reklam yağdı
Afyonkarahisar'da husumet kanlı bitti: Yeğeninin eski eşi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da husumet kanlı bitti: Yeğeninin eski eşi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
Mucizevi kurtuluş kamerada! Beş aracı biçe biçe geldi
Mucizevi kurtuluş kamerada! Beş aracı biçe biçe geldi