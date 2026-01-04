Kan donduran vahşet! Güvenlik görevlisi, karısı ve kızının boğazını kesti

Yayınlanma:
Antalya’nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45), eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek katletti. Saldırgan, cinayetlerin ardından gittiği Ankara’da polis ekiplerine teslim oldu.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede, geçtiğimiz gün saat 22.00’da meydana gelen olayda, bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, henüz belirlemeyen bir nedenle eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını keserek öldürdü.

esini-ve-kizini-bogazlarini-bicakla-kes-1097486-325757.jpg

Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark ederek kapıyı çalan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından anne ve kızın cenazeleri, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

esini-ve-kizini-bogazlarini-bicakla-kes-1097487-325757.jpg

SALDIRGAN ANKARA’DA TESLİM OLDU!

Olayın ardından 2 valizle evden ayrıldığı tespit edilen saldırgan, gittiği Ankara'da polise teslim oldu. Gözaltına alınan Canatan, verdiği ifadede cinnet geçirip olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmişti: Kadriye'nin tabutunu kadınlar taşıdıBoşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmişti: Kadriye'nin tabutunu kadınlar taşıdı

Cinayetlerin işlendiği evin sahibi Şaban Bülüç, "Aile, 2 yıldır evimde kiracı olarak oturuyordu. Kendi halinde, namazında niyazında olan kişilerdi. Şimdiye kadar kavga gürültülerini duymadık. Kadın fazla dışarı çıkmazdı. Sadece balkona çamaşır sermeye çıktığını görürdük. Sabah erken saatte balık avlamaya gitmiştim, mahallemizdeki bakkalın olayı bildirmesi üzerine hemen geldim. Geldiğimde polisler ve ambulans vardı. Polisten edindiğim bilgilere göre eşinin ve kızının boğazını kesmiş. Biz gürültü veya ses duymadık. Eşini ve kızını uyurken mi kesti ses çıkmasın diye, nasıl yapmış belli değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türkiye
Diyarbakır'da buzlanan yolda can pazarı: 12 yaralı
Diyarbakır'da buzlanan yolda can pazarı: 12 yaralı
Son dakika | Bedri Usta Kebap hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika | Bedri Usta Kebap hakkında soruşturma başlatıldı