Kan donduran vahşet! Güvenlik görevlisi, karısı ve kızının boğazını kesti

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede, geçtiğimiz gün saat 22.00’da meydana gelen olayda, bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, henüz belirlemeyen bir nedenle eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını keserek öldürdü.

Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark ederek kapıyı çalan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından anne ve kızın cenazeleri, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN ANKARA’DA TESLİM OLDU!

Olayın ardından 2 valizle evden ayrıldığı tespit edilen saldırgan, gittiği Ankara'da polise teslim oldu. Gözaltına alınan Canatan, verdiği ifadede cinnet geçirip olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Cinayetlerin işlendiği evin sahibi Şaban Bülüç, "Aile, 2 yıldır evimde kiracı olarak oturuyordu. Kendi halinde, namazında niyazında olan kişilerdi. Şimdiye kadar kavga gürültülerini duymadık. Kadın fazla dışarı çıkmazdı. Sadece balkona çamaşır sermeye çıktığını görürdük. Sabah erken saatte balık avlamaya gitmiştim, mahallemizdeki bakkalın olayı bildirmesi üzerine hemen geldim. Geldiğimde polisler ve ambulans vardı. Polisten edindiğim bilgilere göre eşinin ve kızının boğazını kesmiş. Biz gürültü veya ses duymadık. Eşini ve kızını uyurken mi kesti ses çıkmasın diye, nasıl yapmış belli değil” ifadelerini kullandı.