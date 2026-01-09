Garipoğlu'nun dünya çapındaki bahis baronu ile ilişkisi ifşa oldu!

Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rumeysa Cebeci gibi tanınmış isimlerin tutuklandığı ve çok sayıda isme gözaltı kararı verilen ünlülere uyuşturucu operasyonunda Cem Garipoğlu'nun kuzeni Ksım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kasım Garipoğlu Dominik vatandaşı olup isim değiştirmiş!

DOMİNİK VATANDAŞI OLUP İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun 2019 yılında Dominik Cumhuriyeti’nden aldığı pasaportuna Kevin Graham ismini yazdırdığı ortaya çıkarken babası Hayyam Garipoğlu’nun da Vanuatu vatandaşlığını tercih ettiği öğrenilmişti.

Kasım Garipoğlu ABD'de kanını değiştiriyor!

KANINI DEĞİŞTİRECEĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yurt dışında olan Kasım Garipoğlu'nun neden yurt dışından dönmediğini açıklayan Takvim yazarı Şerif Ercan, "Sıkı durun şimdi asıl bomba geliyor; Kasım Garipoğlu, Miami'de kanını değiştirmekle meşgulmüş, yani kanındaki uyuşturucuyu yok etmeye çalışıyormuş. Nasıl mı? Ozon tedavisiyle!" açıklamasını yapmıştı.

DÜNYA ÇAPINDAKİ BAHİS BARONU İLE İLİŞKİSİ İFŞA OLDU

Garipoğlu'nun, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Türkiye'deki tüm mal varlığına TCK 190 ve 191 kapsamında el konuldu. Sabah yazarlarından Dilek Güngör'ün bugünkü yazısında yer alan bilgilere göre, Garipoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında yasa dışı bahis bağlantıları ifşa oldu.

Garipoğlu'nun isminin Paradise Belgeleri başta olmak üzere İngiltere ve Malta'daki birçok kayıtta geçtiğini aktaran Güngör, Garipoğlu'nun bahis baronu Anıl Uzun ile ilişkisi olduğunu kaydetti.

MASAK raporlarına göre Uzun, dünya çapında yasa dışı bahis eylemlerini organize eden isimlerden birisi.

Uzun'un, yasa dışı bahis ödemelerinin yapıldığı Sultanbet, betbaba, efesbet'i yönettiği iddialar arasında.

Dilek Güngör'ün yazısındaki ilgili kısım ise şu şekilde: