Garipoğlu'nun dünya çapındaki bahis baronu ile ilişkisi ifşa oldu!
Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rumeysa Cebeci gibi tanınmış isimlerin tutuklandığı ve çok sayıda isme gözaltı kararı verilen ünlülere uyuşturucu operasyonunda Cem Garipoğlu'nun kuzeni Ksım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.
Kasım Garipoğlu Dominik vatandaşı olup isim değiştirmiş!
DOMİNİK VATANDAŞI OLUP İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun 2019 yılında Dominik Cumhuriyeti’nden aldığı pasaportuna Kevin Graham ismini yazdırdığı ortaya çıkarken babası Hayyam Garipoğlu’nun da Vanuatu vatandaşlığını tercih ettiği öğrenilmişti.
Kasım Garipoğlu ABD'de kanını değiştiriyor!
KANINI DEĞİŞTİRECEĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yurt dışında olan Kasım Garipoğlu'nun neden yurt dışından dönmediğini açıklayan Takvim yazarı Şerif Ercan, "Sıkı durun şimdi asıl bomba geliyor; Kasım Garipoğlu, Miami'de kanını değiştirmekle meşgulmüş, yani kanındaki uyuşturucuyu yok etmeye çalışıyormuş. Nasıl mı? Ozon tedavisiyle!" açıklamasını yapmıştı.
DÜNYA ÇAPINDAKİ BAHİS BARONU İLE İLİŞKİSİ İFŞA OLDU
Garipoğlu'nun, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Türkiye'deki tüm mal varlığına TCK 190 ve 191 kapsamında el konuldu. Sabah yazarlarından Dilek Güngör'ün bugünkü yazısında yer alan bilgilere göre, Garipoğlu hakkındaki soruşturma kapsamında yasa dışı bahis bağlantıları ifşa oldu.
Garipoğlu'nun isminin Paradise Belgeleri başta olmak üzere İngiltere ve Malta'daki birçok kayıtta geçtiğini aktaran Güngör, Garipoğlu'nun bahis baronu Anıl Uzun ile ilişkisi olduğunu kaydetti.
MASAK raporlarına göre Uzun, dünya çapında yasa dışı bahis eylemlerini organize eden isimlerden birisi.
Uzun'un, yasa dışı bahis ödemelerinin yapıldığı Sultanbet, betbaba, efesbet'i yönettiği iddialar arasında.
Dilek Güngör'ün yazısındaki ilgili kısım ise şu şekilde:
Soruşturma derinleştikçe Garipoğlu'nun yasa dışı bahis bağlantıları da ortaya dökülmeye başladı. Kasım Garipoğlu ismi Paradise Belgeleri başta olmak üzere İngiltere ve Malta'daki birçok kayıtta geçiyor. Garipoğlu Malta'daki Smart Gaming Group'un sahibi… 21bet adlı yasa dışı bahis sitesi bu gruba bağlı… Belgeleri karıştırdıkça ilginç bağlantılar ortaya çıkıyor.
Misal, Garipoğlu'nun bahis baronu Anıl Uzun ile ilişkisi… Anıl Uzun, MASAK raporuna göre dünya çapında yasa dışı bahis eylemlerini organize eden isimlerden birisi… Yasadışı bahis ödemelerinin yapıldığı Jeton isimli ödeme platformunun sahibi- yöneticisi…Sultanbet, betbaba, efesbet'i yönettiği söyleniyor.
Misal, MASAK raporlarında geçen Nebil Serkan Zubari'yle bağlantıları… Zubari 'Kapalıçarşı' operasyonunun kilit isimlerinden. İngiltere- Polonya-İsviçre hattında kendine finans cenneti oluşturan Zubari, JCS Ch LLC, Intertrust London Ltd, Speedy.I0 UK, Digicorp, Financial House gibi birçok şirketin kurucusu…
Yolları nerede kesişiyor derseniz…
Garipoğlu-Uzun ve Zubari'nin şirketlerinde bir isim var: Abdukadyrov Alisher…
Hem Garipoğlu ile bağlantılı 21bet ve Smart Gaming'de yer alıyor.
Hem Anıl Uzun'un 'jeton'unda… Hem de Nebil Serkan Zubari'nin Financial House'unda…