Kasım Garipoğlu Dominik vatandaşı olup isim değiştirmiş! Uyuşturucudan yakalama kararı çıkmıştı

Ünlülere yönelik başlatılan soruşturmada adı geçen ve uyuşturucu partileri düzenlediği iddiasıyla yalısına yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar bulunan Kasım Garipoğlu, yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Hakkında yakalama kararı verilen ve mal varlıklarına el konan Kasım Garipoğlu’nu, Emniyet’in söz konusu isimle bulamama ihtimali oldukça yüksek. Garipoğlu’nun, 2019 yılından bu yana Dominik Cumhuriyeti pasaportu taşıdığı ve iki farklı ismi olduğu öğrenildi.

İKİ İSİM KULLANIYOR!

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Dominik Cumhuriyeti vatandaşlık başvurusunda bulunanların farklı isim almalarına izin verirken Kevin Graham ismiyle Dominik Cumhuriyeti pasaportu taşıyan Kasım Garipoğlu, Acun Ilıcalı’nın yıllardır “Survivor” yarışmasını yaptığı adaya da gitmiş olabilir.

Kasım Garipoğlu’nun babası Hayyam Garipoğlu da Papua Yeni Ginesi’ne yakın olan ve Amerikan televizyonlarında yayımlanan “Survivor” yarışmasının 9 bölümünün çekildiği Vanuatu vatandaşlığı almış. Eski çalışanlarının iddialarına göre Kasım Garipoğlu, Dominik Cumhuriyeti pasaportunu 3 Nisan 2019 yılında edinmiş.

TAŞKESENLİOĞLU’NUN VERDİĞİ İZİN!

Yüzde 83’üne Kasım Garipoğlu’nun sahip olduğu Trive Investment B.V. isimli yeni kurulmuş bir şirket 2021 yılında Taşkesenlioğlu imzası ile Türkiye’de Trive Menkul’ün sahibi olmuştu. Taşkesenlioğlu’nun, söz konusu izni Trive Investment B.V.,’nin mali veri geçmişi olmamasına rağmen verdiği bildirildi.

Trive’ın sermayesinin üç katından fazla borçlanmasına ve fon çıkarıp satmasına da izin verildiği ifade edilirken şirketin, tüm ödenmiş sermayesini zarar ederek erittiği ve kurulduğundan bu yana 750 milyon TL’den fazla zarar ettiği bildirildi.