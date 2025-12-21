Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 kişi daha tutuklandı. Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş iddialara yanıt verdi

Hande Sarıoğlu ortalığı ateşe verdi! Mehmet Akif Ersoy'a seslendi çok sert açıklamalarda bulundu

6 şüpheli de hakimlik tarafından tutuklandı. İsimler şu suçlamalarla tutuklamaya sevk edilmişti:

Cihan Şensözlü - Fuhuşa teşvik veya aracılık

İsmail Ahmet Akçay - Uyuşturucu madde ticareti ve fuhuşa teşvik veya aracılık

Eser Gökhan - Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak

Mehmet Güçlü - Fuhuşa teşvik veya aracılık etmek

Mehmet Ali Gül - Fuhuşa teşvik veya aracılık etmek

Yiğit Macit - Fuhuşa teşvik veya aracılık etmek

SORUŞTURMA CUMA GÜNÜ BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da bulunduğu 8 kişi cuma günü gözaltına alınmıştı. Eyüboğlu, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan İsmail Ahmet Akçay’ın, aynı dosyada hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu’nun şoförü olduğu tespit edilmişti.

KASIM GARİPOĞLU’NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu’nun adresinde yapılan aramalarda ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar, mühimmat, çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ve sahte dolarlar ele geçirilmişti. Bu gelişmenin ardından Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konuldu.