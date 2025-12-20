Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş iddialara yanıt verdi

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı. Ersoy'un tutuklanmasının ardından peş peşe uyuşturucu operasyonları geldi. Birçok isim gözaltına alındı birçok isim de ifadeye çağrıldı.

Ersoy'un birkaç sene önce boşandığı eşi de sessizliğini sonunda bozdu. Show TV Ana Haber Spikeri Pınar Erbaş, dün akşam yayına çıkmamış ve TMSF'nin kontrol ettiği kanaldaki görevinden el çektirildiği iddia edilmişti.

"GERÇEKLE" YÜZLEŞTİĞİNİ AÇIKLADI

Erbaş, izin aldığını açıkladı. Erbaş, hayatının bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçtiğini belirterek 'gerçekle' yüzleştiğini ifade eti. Erbaş, şunları ifade etti: