Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş iddialara yanıt verdi

Tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi ve Show TV Ana Haber Spikeri Pınar Erbaş, sessizliğini bozdu.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı. Ersoy'un tutuklanmasının ardından peş peşe uyuşturucu operasyonları geldi. Birçok isim gözaltına alındı birçok isim de ifadeye çağrıldı.

Ersoy'un birkaç sene önce boşandığı eşi de sessizliğini sonunda bozdu. Show TV Ana Haber Spikeri Pınar Erbaş, dün akşam yayına çıkmamış ve TMSF'nin kontrol ettiği kanaldaki görevinden el çektirildiği iddia edilmişti.

"GERÇEKLE" YÜZLEŞTİĞİNİ AÇIKLADI

Erbaş, izin aldığını açıkladı. Erbaş, hayatının bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçtiğini belirterek 'gerçekle' yüzleştiğini ifade eti. Erbaş, şunları ifade etti:

screenshot-2025-12-20-at-12-35-58-3-xte-pinar-erbas-kelimelerle-anlatilamayacak-kadar-zor-bir-surecten-geciyorum-hayatimin-bir-doneminin-yalan-aldatmaca-ve-kurmacayla-gecmis-oldugu-gercegiyle-yuzlesiyorum-gunlerdir-uyku.png

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum.

Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum.

Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum.

İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi.

Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı.

Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim.

Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

