İktidar medyasının iddiası: Üç büyük kulüpten birisinin üst düzey bir yöneticisi de ifadeye çağırılacak

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nin kapıları mesai saatlerinin bitmiş olmasına rağmen iktidar medyasından A Haber'e açıldı. Burada uyuşturucu operasyonu kapsamında edinilen son bilgileri paylaşan A Haber, operasyonlarda tutuklanan sabah spikerinin telefonundan çıkan mesajlaşmalar doğrultusunda üç büyük kulüp yöneticilerinden birisinin daha ifadeye çağrılacağını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kamuoyunun da çok yakından takibi ile devam ediyor. Soruşturma kapsamında sanat ve medya dünyasından tanınan isimlerin de arasında olduğu çok sayıda kişi ya tutuklandı ya da şafak baskınları ile gözaltına alındı.

Sadettin Saran ifadeye çağrıldı: Evinde arama yapıldıSadettin Saran ifadeye çağrıldı: Evinde arama yapıldı

MEHMET AKİF ERSOY, ELA RUMEYSA CEBECİ...

Soruşturma kapsamında sonradan görevden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan "uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma", sabah haberlerini sunan spiker Ela Rumeysa Cebeci ise "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlamasıyla tutuklandı.

elamehmet.jpg

SADETTİN SARAN'IN İFADESİ VE ÖRNEKLERİ ALINDI

Özellikle iktidar medyasının basına servis ettiği mesajlaşmaların ardından Cebeci ile Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın iletişim kurduğu söylenmiş, Saran bu iddiaların ardından ifadeye çağrılmış ve ATK'ya örnekler vermişti.

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladıSadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı

ADLİYENİN KAPILARI İKTİDAR MEDYASINA AÇILDI

Dün akşam Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin kapıları iktidar medyasından A Haber' açıldı. Burada soruşturma kapsamında edinilen son bilgileri Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek aktardı.

whatsapp-image-2025-12-22-at-09-40-15.jpeg

ÜÇ BÜYÜK KULÜP YÖNETİCİLERİNDEN BİRİ

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in aktardıkları bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Saran gibi, üç büyük kulüp yöneticilerinden birisinin daha Cebeci ile mesajlaşmaları ortaya çıktı ve bu kişi önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

