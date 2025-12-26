Kasım Garipoğlu ABD'de kanını değiştiriyor! Uyuşturucu operasyonunda çarpıcı iddia

Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rumeysa Cebeci gibi tanınmış isimlerin tutuklandığı ve çok sayıda isme gözaltı kararı verilen ünlülere uyuşturucu operasyonu Türkiye'nin gündemini sarsmaya devam ederken çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Operasyon kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karara rağmen Garipoğlu'nun neden yurt dışından dönmediğini Takvim yazarı Şerif Ercan anlattı.

Şoförünün ifadesinde Kasım Garipoğlu'nun Boğaz'daki yalısında uyuşturucu partileri verdiğine dair iddialar yer alırken bir iddia da Şerif Ercan'dan geldi. Şerif Ercan, “Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı ç

Kasım Garipoğlu Dominik vatandaşı olup isim değiştirmiş! Uyuşturucudan yakalama kararı çıkmıştı

ıkarılan iş insanı Kasım Garipoğlu’yla ilgili çok ilginç bilgilere ulaştım” diyerek, Garipoğlu’nun ABD’de bulunduğunu öne sürdü

Ercan, Garipoğlu'nun Miami'deki villasında kurdurduğu düzenekle kanını değiştirttiğini aktardı.

Kanına ozon takviyesi yaptırarak uyuşturuyu temizlemeye çalışan Kasım Garipoğlu'nun sıkı gizlendiğini ifade eden Ercan, çok sayıda Türk'ün bulunduğu kentte görünmemek için günlerdir evden çıkmadığını da yazdı.

Ercan, uyuşturucu operasyonuna ilişkin çarpıcı iddiasını şu şekilde aktardı:

-Yurt dışında olduğu ama hangi ülkede olduğu bilinmeyen Kasım Garipoğlu'nun Amerika'da olduğunu öğrendim.

-Amerika'nın Miami şehrinde olan Garipoğlu, bir villada kalıyormuş ve Miami'de çok Türk yaşadığı için de görülmemek için evden dışarı çıkmıyormuş.

-Sıkı durun şimdi asıl bomba geliyor; Kasım Garipoğlu, Miami'de kanını değiştirmekle meşgulmüş, yani kanındaki uyuşturucuyu yok etmeye çalışıyormuş. Nasıl mı? Ozon tedavisiyle!

-Garipoğlu, evine bir sistem kurdurtmuş ve ozon tedavisine başlamış.

-Kanından 100 santimetreküp kan alınıp, ozon eklenerek damar yoluyla geri veriliyormuş. Garipoğlu bunu iki günde bir yaptırıyormuş.

Kanında uyuşturucu tespit edilmeyene kadar devam edecekmiş. Sanırım Garipoğlu, kanındaki uyuşturucuyu temizledikten sonra Türkiye'ye dönüp teslim olmayı planlıyor.

-Yoksa kaçak olduğu Miami'de neden böyle bir şey yapsın.