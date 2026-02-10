CHP’lilere iddianame hazırlanmadan AKP’linin davası bitti

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Sungur ve 11 şüpheli, geçen yıl mali boyutu 29 milyon lira olan yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Sungur ve beş kişi tutuklandı.

AKP'Lİ BAŞKANIN DAVASI 4 AYDA SONUÇLANDI

Toplam 11 sanık hakkındaki iddianame 2 ay içinde hazırlandı. Haklarında 10 yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların ilk duruşması 2 Şubat'ta yapıldı ve tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi. Böylece soruşturma ve kovuşturma süreci 4 ay içinde tamamlandı. Belediye Başkanı Ahmet Sungur açığa alındı ve AKP tarafından disipline sevk edildi.

İmamoğlu için hazırlanan iddianameyi yapay zekaya yaptırmışlar! ChatGPT'nin notu ele verdi

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI AYLARDIR TUTUKLU

CHP'li birçok belediye başkanı ise benzer süreçlerde çok daha uzun sürelerdir tutuklu bulunuyor veya iddianame bekliyor. Sözcü'nün derlemesine göre Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avcılar Belediye Başkanı Caner Çankaya ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 8 aydır tutuklu. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 6.5 aydır, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney 6 aydır ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da 4.5 aydır tutuklu. Bu isimler hakkında henüz iddianame hazırlanmadı.

Sen misin İstanbul'u AKP'den alan! İmamoğlu'nun seçim kazanması suç sayıldı: İddianameye girdi

İDDİANAMELER ORTADA YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 11 aydır tutuklu olup, iddianamesi 7.5 ay sonra yazıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın iddianamesi tutuklandıktan 10 ay sonra hazırlandı. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar 7 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer 7 aydır, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 9 aydır, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ise 11 aydır tutuklu bulunuyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise bir yıl tutuklu kaldı.