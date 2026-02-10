Yenidoğan savcısına bedelli askerlik arası

Büyükçekmece Adliyesi'nde, değeri yaklaşık 150 milyon lira olan altın ve gümüşün kaybolduğu adli emanet hırsızlığı olayının ardından sorumlu savcının görev yerinde değişiklik yapılmıştı. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, örgütlü suçlarla mücadele bürosundaki görevinden alınarak genel soruşturma bürosuna atandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın'ın kararıyla görevi değiştirilen Savcı Yavuz Engin, ardından izne ayrıldı. T24 yazarı Tolga Şardan’ın köşesinde yer alan bilgiye göre bilgiye göre Engin, izin süresinin sona ermesiyle birlikte bedelli askerlik kapsamında vatani görevini yerine getirmek üzere kısa süreliğine görevinden ayrılacak.

Savcı Engin'in adı, adli emanet olayının yanı sıra son dönemdeki bazı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti. Yönetmen Yılmaz Güney hakkındaki bir paylaşımı tepkilere neden olan Engin hakkında, Güney'in ailesinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na şikayette bulunduğu belirtilmişti

Şardan’ın köşesinde kaleme aldığı yazının ilgili kısmı şöyle:

“Emanet odasından sorumlu Savcı Yavuz Engin’in izin dönüşü ortaya çıkardığı ifade edilen hırsızlıkla ilgili ihmal ve denetimsizlik iddiaları gündeme geldi. Adli emanet odasının anahtarının temizlik işçisine teslim edilmesi nedeniyle sorumlu kâtip tutuklandı. Aynı zamanda Timurtaş’ın bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alınıp tutuklandılar.

İdari olarak Adalet Bakanlığı müfettiş görevlendirmesi yaptı. Müfettişler, olay hakkında kimi adliye personelinin ifadesini aldı. Müfettişler, Ankara’ya döndüler ve raporlarını tamamlamak üzereler.

Yeri gelmişken, Adalet Bakanlığı müfettişleri, hakimler ve savcılar dışındaki adliye çalışanları hakkında ön inceleme yapma yetkisine sahip. Hâkim ve savcılar hakkında HSK müfettişleri yetkili. Bu süreçte de bakanlık müfettişleri sadece memurlara yönelik çalıştı. Ancak hazırlayacakları raporda hâkim veya savcı varsa rapor HSK’ya gönderilecek. HSK yönetimi gerek görürse müfettiş görevlendirmesi yapacak.

Aynı süreçte, adli emanet odasından sorumlu Savcı Yavuz Engin yerine, başka bir savcı adli emanetten sorumlu yapıldı. Engin, terör ve örgütlü suçlar bürosundaki görevine devam etti.

Ancak adliyede yaklaşık iki aydır devam eden olaylar henüz sonlanmadı.

Yine hatırlanacağı üzere; önceki hafta Savcı Engin yeniden kamuoyu gündemine geldi. Yönetmen Yılmaz Güney’le ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrasında tepkilerin odağında yer aldı.

Hatta T24, Güney’in ailesinin, avukatları aracılığıyla Savcı Engin hakkında “kişinin hatırasına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma açılması ve kamu davası başlatılması amacıyla HSK’ya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunduğunu duyurdu.

Savcı Engin’in paylaşımıyla, HSK yönetiminin hâkim ve savcıların sosyal medyadaki paylaşımlarına dikkat etmeleri yönündeki uyarısının örtüştüğüne de dikkat çekeyim. HSK’nın bu uyarısının, Engin’in Güney’le ilgili paylaşımı sonrasında oluşan tepkiler sonucunda yapıldığını belirteyim.

Savcı Engin’in, Güney’le ilgili tepki çeken paylaşımının yanı sıra “kendisinin yürütmediği soruşturmalardaki polis operasyonlarını konu alan” sosyal medya paylaşımları da gündemde.

Sürecin sonunda, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Savcı Engin’in görev yerini geçen hafta değiştirdi."

Savcı Engin, örgütlü suçlarla mücadele bürosundaki görevinden alınarak genel soruşturma bürosunda görevlendirildi. Bu yer değişikliği sonrasında, Savcı Engin izne ayrıldı.

İzin sonunda Engin, “bedelli” olarak vatani görevini yerine getirmek amacıyla zorunlu biçimde kısa süreli görevinden ayrılacak.”