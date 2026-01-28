Savcı Yavuz Engin'in Yılmaz Güney sözlerine Saray'dan sert tepki: Devlet geleneğinde yeri yok

Savcı Yavuz Engin'in Yılmaz Güney sözlerine Saray'dan sert tepki: Devlet geleneğinde yeri yok
Yayınlanma:
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in sosyal medya hesabından Yılmaz Güney hakkında, "Hâkim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır" ifadelerini kullanmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış savcıya tepki gösterdi. Akış, "Bu tarz sorumsuz davranışların devlet geleneğimizde de yeri yoktur" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Yılmaz Güney'in bir film çekimi sırasında sette çalışan bir kişiye şiddet uygulayan videosunun yayılması polemik konusu oldu. Videonun milyonlarca etkileşim almasının ardından Yenidoğan Çetesi ile tanınan savcı Yavuz Engin de polemiklere dahil oldu.

X hesabından Yılmaz Güney hakkında paylaşımda bulunan savcı Engin, "Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır. Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir Devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin." ifadelerini kullandı.

g-kipikxaaaowho.jpg

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANINDAN SAVCI ENGİN'E TEPKİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, "Yılmaz Güney isimli şahıs, hâkim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır” paylaşımı yapan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e tepki gösterdi. Paylaşımın PR çalışması olduğunu ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını vurgulayan Akış, bu tarz davranışların devlet geleneğinde yeri olmadığını belirtti.

ekran-goruntusu-2026-01-28-104948.png

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Ne yazık ki bir süredir dijital platformlarda bazı yargı mensuplarımızın mesleğin gerekleri ve saygınlığı ile bağdaşmayan, etkileşim arzusuna dayalı paylaşımlarda bulunduklarını gözlemliyoruz.

Adeta “influencer hakim/savcı” algısına yol açan sosyal medya hareketlerinin, yargının kurumsal saygınlığını ve yargıya duyulan güveni olumsuz etkilediği açıktır. Sosyal medya üzerinden şahsi PR çalışmalarında bulunmak, vatandaşlarımızın adalet kurumundan beklediği ciddiyete uygun düşmediği gibi bu tarz sorumsuz davranışların devlet geleneğimizde de yeri yoktur.

Profil fotoğrafından paylaşılan metinlere kadar her türlü dijital içerikte mesleki saygınlığın gözetilmesi bence esas olmalıdır. Bu kapsamda Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (08.03.2022 tarihli ve 639 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul ettiği) Sosyal Medya Kullanım Rehberi’ni bir kez daha tüm ilgililerin dikkatine sunuyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Türkiye
İstanbul'un göbeğinde Çinli turiste hanutçu saldırısı
İstanbul'un göbeğinde Çinli turiste hanutçu saldırısı
Sakarya'da at kesen 2 kişi fotokapanla yakalandı
Sakarya'da at kesen 2 kişi fotokapanla yakalandı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: 33 kişi itirafçı olmak için dilekçe verdi!
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: 33 kişi itirafçı olmak için dilekçe verdi!