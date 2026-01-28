Savcı Yavuz Engin'in Yılmaz Güney sözlerine Saray'dan sert tepki: Devlet geleneğinde yeri yok

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Yılmaz Güney'in bir film çekimi sırasında sette çalışan bir kişiye şiddet uygulayan videosunun yayılması polemik konusu oldu. Videonun milyonlarca etkileşim almasının ardından Yenidoğan Çetesi ile tanınan savcı Yavuz Engin de polemiklere dahil oldu.

X hesabından Yılmaz Güney hakkında paylaşımda bulunan savcı Engin, "Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır. Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir Devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, "Yılmaz Güney isimli şahıs, hâkim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır” paylaşımı yapan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e tepki gösterdi. Paylaşımın PR çalışması olduğunu ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını vurgulayan Akış, bu tarz davranışların devlet geleneğinde yeri olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Ne yazık ki bir süredir dijital platformlarda bazı yargı mensuplarımızın mesleğin gerekleri ve saygınlığı ile bağdaşmayan, etkileşim arzusuna dayalı paylaşımlarda bulunduklarını gözlemliyoruz.

Adeta “influencer hakim/savcı” algısına yol açan sosyal medya hareketlerinin, yargının kurumsal saygınlığını ve yargıya duyulan güveni olumsuz etkilediği açıktır. Sosyal medya üzerinden şahsi PR çalışmalarında bulunmak, vatandaşlarımızın adalet kurumundan beklediği ciddiyete uygun düşmediği gibi bu tarz sorumsuz davranışların devlet geleneğimizde de yeri yoktur.

Profil fotoğrafından paylaşılan metinlere kadar her türlü dijital içerikte mesleki saygınlığın gözetilmesi bence esas olmalıdır. Bu kapsamda Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (08.03.2022 tarihli ve 639 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul ettiği) Sosyal Medya Kullanım Rehberi’ni bir kez daha tüm ilgililerin dikkatine sunuyorum.