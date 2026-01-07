Adliyedeki vurgunun görüntüleri ortaya çıktı: Kilolarca altın ve gümüşü market arabasıyla böyle kaçırdı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi, tarihe geçecek bir vurgun ve ihmaller zinciriyle sarsıldı. Adliyenin en korunaklı olması gereken yeri olan "Emanet Bürosu"ndan piyasa değeri yaklaşık 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün buharlaşmasına ilişkin soruşturmada, kan donduran detaylara ulaşıldı. NTV'nin ulaştığı görüntüler, devlet dairesindeki güvenlik açığını gözler önüne serdi.

ADLİYEDE MARKET ARABASIYLA "ALTIN" SEVKİYATI!

Firari zanlı Erdal Timurtaş'ın, devletin kasasındaki emanetleri tereyağından kıl çeker gibi çaldığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde; zimmet memuru Timurtaş'ın, milyonlarca liralık altın ve gümüşü, sanki çöp atıyormuş gibi siyah çöp poşetlerine doldurduğu görülüyor.

Skandalın boyutu bununla da kalmıyor. Zanlı, tıka basa altın dolu poşetleri bir market arabasına yüklüyor. Saatler 07.40'ı gösterdiğinde binadan dolu market arabasıyla çıkan Timurtaş, sadece 3 dakika sonra, saat 07.43'te boş arabayla geri dönüyor. Adliyenin göbeğinde gerçekleşen bu "nakliye" operasyonu sırasında hiçbir engelle karşılaşmaması ise akıllara durgunluk veriyor.

LONDRA'YA KAÇTI

12 Kasım'da yaşanan hırsızlık olayının ardından, Erdal Timurtaş'ın planını adım adım işlediği ortaya çıktı. 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle kayıplara karışan zanlı, olaydan bir hafta sonra, 19 Kasım'da eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğuyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaptı.

Soruşturma dosyasına giren havalimanı ve pasaport kontrolü görüntüleri, şüphelinin ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığını belgeledi. İngiltere'ye yerleştiği iddia edilen Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarılırken, iki şüpheli şimdi Interpol tarafından tüm dünyada aranıyor.

6 KİŞİ TUTUKLANDI AMA "KARA KUTU" FİRARDA

Soruşturma kapsamında emanet memuru Kemal D. ile zanlının kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak olayın bir numaralı faili ve paraların nerede olduğu sorusunun cevabı olan Erdal Timurtaş, İngiltere'de kaçak hayatı sürmeye devam ediyor. Devletin adliyesinden çöp poşetiyle servet kaçıran memurun yakalanması için çalışmalar sürüyor.