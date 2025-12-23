Adli emanet vurgununda savcı Yavuz Engin ile ilgili şok gelişme!

Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli bir memurun adli emanet kasasından yaklaşık 150 milyon liralık altın ve gümüş çalarak İngiltere'ye firar etmesi Türkiye'de büyük bir yankı uyandırmıştı. Temizlik işçisi olarak göreve başlayan ve sonrasında kurum içi sınavlar ile memur olan Erdal Timurtaş'ın 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşü çöp poşetleri ile arabaya doldurup sonrasında ailesi ile beraber kaçmasının ardından başlatılan soruşturma tüm hızı ile devam ediyor.

Bakanlıktan adli emanetlerin korunması için 5 maddelik talimat

Adalet Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler adli emanetteki sayımlarına devam ediyor. Bu vurgun Yenidoğan soruşturmasını yürüten ve ve Türkiye'nin tanıdığı savcı Yavuz Engin'in izin dönüşünde adli emanet odasında yaptığı incelemenin ardından ortaya çıkmıştı.

SAVCI YAVUZ ENGİN ODANIN SORUMLULUĞUNDAN ALINDI!

T24'ten Tolga Şardan bugün çok dikkat çeken bir gelişmeyi köşesinden duyurdu. Emanet odasındaki 56 bin kalem eşyanın sayımı devam ederken Büyükçekmece Adliyesi’nde önceki cuma günü çok önemli bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, adli emanetten sorumlu savcı Yavuz Engin’den sorumluluğu aldı! Savcı Engin örgütlü suçlar bürosu savcısı olarak görevini sürdürmeye devam ediyor. Şardan tarafından aktarılan son bilgilere göre HSK’nın güz dönemi kararnamesiyle adliyedeki savcılıklarda yenilenen iş bölümünde adli emanet odasının sorumluluğu bizzat Başsavcı Mehmet Aydın tarafından Talimat Bürosu Savcısı Mehmet Koçak’a verildi.

Adliyedeki emanet odasının sorumluluğu ve odadaki kasaların sorumluluğu bundan sonra savcı Mehmet Koçak’ta olacak.

4 ARACA DAHA EL KONULDU

Vurguna dair soruşturmada edinilen son bilgilere göre vurgundan gelen para ile satın alındığı değerlendirilen 4 araca el konuldu. Bununla beraber vurgunu yapan memur Timurtaş'ın yakınlarında ait şüpheli banka işlemleri de tespit edildi.

"Örneğin, Timurtaş’ın soruşturmada tutuklanan kayınvalidesinin, aynı soruşturmada tutuklanan bir şüpheliye 4 milyon liralık para transferi yaptığı belirlendi."

VURGUN BİLİNENDEN DAHA FAZLA OLABİLİR!

Firari Timurtaş'ın 25 kg altın ile 50 kg gümüş çaldığı biliniyordu. Ancak konu hakkındaki bir iddiaya göre çalınan altın miktarının 57 kilogram olduğu söyleniyor. Altınların asıl miktarı ise müfettişlerin soruşturması ile kesinlik kazanacak.