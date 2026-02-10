Maden krizi iki bakanlığı birbirine düşürdü

Maden krizi iki bakanlığı birbirine düşürdü
Yayınlanma:
Zonguldak'taki madenlerin yeniden açılması için mahkemeye başvuran Enerji Bakanlığı'na, bilirkişi raporuna karşı çıkan Çalışma Bakanlığı'ndan tepki geldi. Mahkeme, ilk raporu geçersiz sayarak yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Zonguldak'taki Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk madenlerindeki eksiklikleri gidermek yerine, bu madenlerin para harcanmadan yeniden açılması için mahkemeye başvurdu.

İLK BİLİRKİŞİ RAPORU 'TEHLİKE YOK' DEDİ

Mahkemenin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden görevlendirdiği bilirkişi heyeti, yaptığı inceleme sonucunda madenlerde ölüm tehlikesi görmediğini rapor etti.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDAN SERT “HAYATİ TEHLİKE” TEPKİSİ

Ancak bu rapora Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çok sert bir itiraz geldi. Bakanlık, ölümlere yol açabilecek teknik eksikliklerin bilirkişi heyeti tarafından da görülmesine rağmen rapora 'tehlike yok' yazıldığını bildirdi. Sözcü'nün haberine göre Bakanlık, bilirkişi heyetinin taraflı davranmış olabileceği imasında bulunarak, Zonguldak dışından yeni bilirkişi atanmasını talep etti.

MAHKEME YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ KARARI ALDI

Mahkeme, 'tehlike yok' diyen ilk bilirkişi raporunu geçersiz saydı ve Ankara'daki üç ayrı üniversiteden yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.

Tosya pirincine 'zehir' tehdidi: Kolin’in maden faaliyeti izinsiz çıktıTosya pirincine 'zehir' tehdidi: Kolin’in maden faaliyeti izinsiz çıktı

İŞÇİLER HUZURSUZ, KAYGILAR ARTIYOR

Teknik cihazların alınması için Türkiye Taşkömürü Kurumu bütçesine ödenek konulmasına rağmen eksikliklerin giderilmemesi, madenlerin özelleştirileceği veya kapatılacağı yönündeki endişeleri artırıyor. Madenlerdeki eksiklikler nedeniyle işçilerin de huzursuz olduğu ve acilen güvenli çalışma ortamı talep ettikleri belirtiliyor.

İktidardan 'örtülü özelleştirme' planı mı? Köprü ve otoyollardan sonra şimdi de madenlerİktidardan 'örtülü özelleştirme' planı mı? Köprü ve otoyollardan sonra şimdi de madenler

‘HAYATİ TEHLİKE SABİT BİLİRKİŞİ GÖZ ARDI ETMİŞ’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, itiraz yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Madenlerin hazırlık bölümlerinde havalandırmayı sağlayan tek fanın durması, kör bölgelerde kısa sürede ‘patlayıcı’ veya ‘zehirli gaz’ birikmesine neden olmaktadır. Bu durumun çalışanlar için hayati tehlike oluşturduğu sabittir. Mevzuatta yer alan hususların bilirkişi heyeti tarafından göz ardı edildiği açıktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Türkiye
Erdoğan'dan Akgün'e telefon: Ya baksana ne diyor ya? Şu sivil anayasayı getirin de diyor...
Erdoğan'dan Akgün'e telefon: Ya baksana ne diyor ya? Şu sivil anayasayı getirin de diyor...
Parti değişince söyledikleri de değişti: Ataş'ın dedikleriyle Meclis performansı tutmadı
Parti değişince söyledikleri de değişti: Ataş'ın dedikleriyle Meclis performansı tutmadı
Ümraniye TEM'de zincirleme kaza
Ümraniye TEM'de zincirleme kaza