Maden krizi iki bakanlığı birbirine düşürdü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Zonguldak'taki Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk madenlerindeki eksiklikleri gidermek yerine, bu madenlerin para harcanmadan yeniden açılması için mahkemeye başvurdu.

İLK BİLİRKİŞİ RAPORU 'TEHLİKE YOK' DEDİ

Mahkemenin Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden görevlendirdiği bilirkişi heyeti, yaptığı inceleme sonucunda madenlerde ölüm tehlikesi görmediğini rapor etti.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDAN SERT “HAYATİ TEHLİKE” TEPKİSİ

Ancak bu rapora Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çok sert bir itiraz geldi. Bakanlık, ölümlere yol açabilecek teknik eksikliklerin bilirkişi heyeti tarafından da görülmesine rağmen rapora 'tehlike yok' yazıldığını bildirdi. Sözcü'nün haberine göre Bakanlık, bilirkişi heyetinin taraflı davranmış olabileceği imasında bulunarak, Zonguldak dışından yeni bilirkişi atanmasını talep etti.

MAHKEME YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ KARARI ALDI

Mahkeme, 'tehlike yok' diyen ilk bilirkişi raporunu geçersiz saydı ve Ankara'daki üç ayrı üniversiteden yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.

İŞÇİLER HUZURSUZ, KAYGILAR ARTIYOR

Teknik cihazların alınması için Türkiye Taşkömürü Kurumu bütçesine ödenek konulmasına rağmen eksikliklerin giderilmemesi, madenlerin özelleştirileceği veya kapatılacağı yönündeki endişeleri artırıyor. Madenlerdeki eksiklikler nedeniyle işçilerin de huzursuz olduğu ve acilen güvenli çalışma ortamı talep ettikleri belirtiliyor.

‘HAYATİ TEHLİKE SABİT BİLİRKİŞİ GÖZ ARDI ETMİŞ’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, itiraz yazısında şu ifadelere yer verdi: