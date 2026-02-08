Tosya pirincine 'zehir' tehdidi: Kolin’in maden faaliyeti izinsiz çıktı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, yüzyıllardır çeltik tarımı yapılan ve coğrafi işaretle tescillenen Tosya pirincinin ana üretim havzası olan Devrez Vadisi, madencilik faaliyetleri nedeniyle tehdit altında. İktidara yakınlığıyla bilinen Kolin Holding’e bağlı şirketlerden Hekimhan Madencilik’in, vadide 4. grup maden araması kapsamında sondaj çalışmalarına başlaması, yaşam savunucuları ve bölge halkının tepkisini çekti.

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 12 kilometrelik yeni yol açıldığı, 4 bin 275 metrekarelik alanda sondaj faaliyeti gerçekleştirildiği belirtiliyor. Nisan 2025’ten bu yana sürdüğü ifade edilen çalışmalar sırasında çok sayıda ağacın kesildiği, ormanlık alanların ve tarım arazilerinin zarar gördüğü dile getiriliyor.

Tepkiler sürerken, söz konusu maden arama faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadan yürütüldüğü ortaya çıktı. Bölge sakinlerinden emekli öğretmen Emin Çelik’in CİMER’e yaptığı başvurulara verilen resmi yanıtlar da bu durumu doğruladı.

Çelik’in başvurusu üzerine Devlet Su İşleri’nden (DSİ) gelen yanıtta şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu İli, Tosya İlçesi Karaköy ve Ortalıca Köyleri sınırları içerisinde maden arama ve sondaj faaliyetleri yürütülmesinden dolayı tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz etkilendiği, yeraltı su kaynaklarını kirletildiği, doğal hayata ve çevreye zarar verildiği belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir. Söz konusu dilekçede yer alan şikayet konusu maden faaliyetlerinin çevreye ve doğal hayata zarar vermesi ile ilgili şikayetler konusunda Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapılması gerekmekte olup yeraltı su kaynaklarının kirlenmesiyle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda söz konusu alanda yapılan maden faaliyetleri ile ilgili Bölge Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir ÇED görüşü verilmediği tespit edilmiş olup şikayet konusu maden faaliyetleri ile ilgili olarak ÇED raporu konusunda bilgi edinmek için Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaatta bulunulmalıdır"

“SİYANÜR UYARISI”

Konuya ilişkin Halktv.com.tr’ye konuşan Çevre Aktivisti Bulut Can Okuducu, bölgede yalnızca bakır değil, altın araması yapılacağına dair bilgiler aldıklarını belirterek, "Yetkililerle konuştuğumuzda bakır ve diğer metallerin arandığı söylense de altın araması yapılacağını da duyuyoruz. altın çıkarılması için siyanür kullanıldığında binlerce metrekare alanda tarım yapma imkanı kalmayacak ve tosya princi tarihe karışacak" ifadesini kullandı.

"Maden aramasının Karaköy ile sınırlı kalmayacağı Ortalıca’dan Çorum Kargı’ya, Boyabat ve İskilip’e kadar bir alana yapılması planlanıyor. Eğer bu çalışmalar devam ederse bölge tarım alanı olma niteliğini kaybedecek" diyen Okuducu sözlerini şöyle sürdürdü: