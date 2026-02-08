Tosya pirincine 'zehir' tehdidi: Kolin’in maden faaliyeti izinsiz çıktı

Tosya pirincine 'zehir' tehdidi: Kolin’in maden faaliyeti izinsiz çıktı
Yayınlanma:
Coğrafi işaretli Tosya pirincinin üretildiği Devrez Vadisi’nde Kolin Holding’e bağlı Hekimhan Madencilik’in ÇED raporu olmadan başlattığı sondaj çalışmaları tepkilere neden oldu. Resmi yanıtlarla doğrulanan faaliyetlerin tarım alanları ve yeraltı suları için ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, yüzyıllardır çeltik tarımı yapılan ve coğrafi işaretle tescillenen Tosya pirincinin ana üretim havzası olan Devrez Vadisi, madencilik faaliyetleri nedeniyle tehdit altında. İktidara yakınlığıyla bilinen Kolin Holding’e bağlı şirketlerden Hekimhan Madencilik’in, vadide 4. grup maden araması kapsamında sondaj çalışmalarına başlaması, yaşam savunucuları ve bölge halkının tepkisini çekti.

whatsapp-image-2026-02-08-at-4-04-33-pm.jpeg

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 12 kilometrelik yeni yol açıldığı, 4 bin 275 metrekarelik alanda sondaj faaliyeti gerçekleştirildiği belirtiliyor. Nisan 2025’ten bu yana sürdüğü ifade edilen çalışmalar sırasında çok sayıda ağacın kesildiği, ormanlık alanların ve tarım arazilerinin zarar gördüğü dile getiriliyor.

Tepkiler sürerken, söz konusu maden arama faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadan yürütüldüğü ortaya çıktı. Bölge sakinlerinden emekli öğretmen Emin Çelik’in CİMER’e yaptığı başvurulara verilen resmi yanıtlar da bu durumu doğruladı.

Çelik’in başvurusu üzerine Devlet Su İşleri’nden (DSİ) gelen yanıtta şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu İli, Tosya İlçesi Karaköy ve Ortalıca Köyleri sınırları içerisinde maden arama ve sondaj faaliyetleri yürütülmesinden dolayı tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz etkilendiği, yeraltı su kaynaklarını kirletildiği, doğal hayata ve çevreye zarar verildiği belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

Söz konusu dilekçede yer alan şikayet konusu maden faaliyetlerinin çevreye ve doğal hayata zarar vermesi ile ilgili şikayetler konusunda Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapılması gerekmekte olup yeraltı su kaynaklarının kirlenmesiyle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda söz konusu alanda yapılan maden faaliyetleri ile ilgili Bölge Müdürlüğümüz tarafından herhangi bir ÇED görüşü verilmediği tespit edilmiş olup şikayet konusu maden faaliyetleri ile ilgili olarak ÇED raporu konusunda bilgi edinmek için Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaatta bulunulmalıdır"

asdad.jpg

Bir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldiBir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldi

“SİYANÜR UYARISI”

Konuya ilişkin Halktv.com.tr’ye konuşan Çevre Aktivisti Bulut Can Okuducu, bölgede yalnızca bakır değil, altın araması yapılacağına dair bilgiler aldıklarını belirterek, "Yetkililerle konuştuğumuzda bakır ve diğer metallerin arandığı söylense de altın araması yapılacağını da duyuyoruz. altın çıkarılması için siyanür kullanıldığında binlerce metrekare alanda tarım yapma imkanı kalmayacak ve tosya princi tarihe karışacak" ifadesini kullandı.

whatsapp-image-2026-02-08-at-4-03-19-pm.jpeg

"Maden aramasının Karaköy ile sınırlı kalmayacağı Ortalıca’dan Çorum Kargı’ya, Boyabat ve İskilip’e kadar bir alana yapılması planlanıyor. Eğer bu çalışmalar devam ederse bölge tarım alanı olma niteliğini kaybedecek" diyen Okuducu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin verimli toprakları zehirlenecek. Bu durumda bölgedeki köylünün ve çiftçinin haklarına sahip çıkmak topraklarını korumak yeraltında yağma ve talanı önlemek için harekete geçecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Türkiye
Avrupa'nın en yoğun havalimanı belli oldu: Uçuş rekoru kırdı
Avrupa'nın en yoğun havalimanı belli oldu: Uçuş rekoru kırdı
Asgari ücretlilerden 'ara zam' isyanı: İşçilerin birliği sermayeyi yenecek
Asgari ücretlilerden 'ara zam' isyanı: İşçilerin birliği sermayeyi yenecek
Sivas’ın organik balına talep yağıyor: Dünyanın dört bir yanından almak için sıraya girdiler
Sivas’ın organik balına talep yağıyor: Dünyanın dört bir yanından almak için sıraya girdiler