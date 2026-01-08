Alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 kişiyi yaraladı

Alkollü sürücü motosiklete çarptı: 2 kişiyi yaraladı
Yayınlanma:
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otomobil motosiklete çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi 67’nci Sokak'ta, saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, A.A.'nın kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.D. yönetimindeki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü A.D. ile arkasındaki Y.A.A. savrularak önce otomobilin üzerine ardından asfalta düştü.

alkollu-surucunun-kullandigi-otomobilin-1104887-327975.jpg

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla, Y.A.A. Marmaris Devlet Hastanesi, A.D. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

alkollu-surucunun-kullandigi-otomobilin-1104888-327975.jpg

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Yapılan muayenede alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı. A.A.’nın karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

Kaynak:DHA

