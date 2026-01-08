Cami avlusunda drift yapan sürücüye on binlerce liralık ceza!

Yayınlanma:
Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir caminin avlusuna girerek drift yapan sürücü, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Kutsal mekanın avlusunu pist olarak kullanan şahsa ağır para cezası uygulanırken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Olay, Karakocalı Mahallesi’ndeki Gökbel Yaylası’nda meydana geldi. Cami avlusunda arabayla tehlikeli hareketler yapıldığına dair görüntülerin ortaya çıkması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sürücünün kimliğini kısa sürede tespit ederek şahsı yakaladı.

cami-avlusunda-drift-yapan-surucuye-58-b-1104936-328002.jpg

REKOR CEZA VE EHLİYETE EL KOYMA

Antalya'nın Alanya ilçesinde cami avlusunda drift yapan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 58 bin 217 TL idari para cezası kesilmiştir. Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan şahıs hakkında, ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

KAPININ KİLİDİNİ KIRARAK GİRMİŞLER

Karakocalı Mahalle Muhtarı Şeref Yiğit, yaşananlara tepki göstererek olayın sadece bir trafik ihlali olmadığını, aynı zamanda kamu malına zarar verildiğini belirtti. Muhtar Yiğit, cami avlusunun normalde kapalı tutulduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Sezon sonunda cami imamımızla birlikte belediyemizle kapıya asma kilit taktık. Burası hep kapalıydı. Bu kilidi kırmışlar, kapıyı açmışlar ve camimizi drift alanına çevirmişler. Yorumu size bırakıyorum."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

