Cami avlusunda drift yapan sürücüye on binlerce liralık ceza!
Olay, Karakocalı Mahallesi’ndeki Gökbel Yaylası’nda meydana geldi. Cami avlusunda arabayla tehlikeli hareketler yapıldığına dair görüntülerin ortaya çıkması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sürücünün kimliğini kısa sürede tespit ederek şahsı yakaladı.
REKOR CEZA VE EHLİYETE EL KOYMA
Antalya'nın Alanya ilçesinde cami avlusunda drift yapan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 58 bin 217 TL idari para cezası kesilmiştir. Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan şahıs hakkında, ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.
Bolu Dağı’nda zincir denetimi: Cezalar peş peşe kesildi
KAPININ KİLİDİNİ KIRARAK GİRMİŞLER
Karakocalı Mahalle Muhtarı Şeref Yiğit, yaşananlara tepki göstererek olayın sadece bir trafik ihlali olmadığını, aynı zamanda kamu malına zarar verildiğini belirtti. Muhtar Yiğit, cami avlusunun normalde kapalı tutulduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Sezon sonunda cami imamımızla birlikte belediyemizle kapıya asma kilit taktık. Burası hep kapalıydı. Bu kilidi kırmışlar, kapıyı açmışlar ve camimizi drift alanına çevirmişler. Yorumu size bırakıyorum."
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)