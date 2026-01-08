Bolu Dağı’nda zincir denetimi: Cezalar peş peşe kesildi

Bolu Dağı’nda zincir denetimi: Cezalar peş peşe kesildi
Yayınlanma:
Bolu Dağı geçişinde yapılan denetimlerde, zincir bulundurmayan araç sürücülerine ceza verildi. Sürücü ve araç sahiplerine toplam 24 bin 920 lira para cezası uygulandı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ticari araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde zincir bulundurmayan sürücü ve araç sahiplerine ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından, bölgede gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı öncesinde denetim yapıldı.

aa-20260108-40196060-40196056-bolu-daginda-zincirsiz-ticari-araclara-gecit-verilmedi-11zon.jpg

İstanbul’da kritik bir hafta! Sıcaklık bir düşecek bir çıkacak: Hastalanmamak için ne yapılmalı?İstanbul’da kritik bir hafta!

İstanbul ve Ankara arasında en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı geçişinde gerçekleştirilen denetimlerde, kamyon, tır ile yolcu taşımacılığı yapan otobüs, midibüs ve minibüsler kontrol edildi.

aa-20260108-40196060-40196057-bolu-daginda-zincirsiz-ticari-araclara-gecit-verilmedi-11zon.jpg

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldüFırtına İstanbul'u fena vurdu!

11 SÜRÜCÜ VE 9 ARAÇ SAHİBİNE CEZA KESİLDİ

Araçların kış lastikleri olup olmadığı ile diş derinliğini kontrol eden ekipler, sürücülere araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurup bulundurmadıklarını sordu.

Araçlarında zincir bulundurmayan 11 sürücü ve 9 araç sahibine toplam 24 bin 920 lira ceza uygulandı.

Kaynak:AA

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
İstanbul bugün felaketi yaşadı! Fırtına saatte 90 kilometre hıza ulaştı: Binlerce personelle 346 olaya müdahale dildi
İstanbul bugün felaketi yaşadı! Fırtına saatte 90 kilometre hıza ulaştı: Binlerce personelle 346 olaya müdahale dildi
Emekliliği reddedildiği için SGK avukatını vuran zanlı tutuklandı
Emekliliği reddedildiği için SGK avukatını vuran zanlı tutuklandı
Gülben Ergen Destici polemiği büyüyor! Kazanırsa bağış yapacağı yeri açıkladı
Gülben Ergen Destici polemiği büyüyor! Kazanırsa bağış yapacağı yeri açıkladı