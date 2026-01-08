İstanbul’da kritik bir hafta! Sıcaklık bir düşecek bir çıkacak: Hastalanmamak için ne yapılmalı?

Meteoroloji ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul güne şiddetli lodos fırtınası ile başlarken hava sıcaklarında ani değişimler yaşanması öngörülüyor. Yaşanacak ani sıcaklık değişimleri, bağışıklık sistemini etkileyerek soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yol açıyor. İşte, hastalanmamak için kritik öneriler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un art arda yaptığı uyarıların ardından, günlerdir bahar havasının etkili olduğu İstanbul’da, şiddetli lodos fırtınası başladı. Hava sıcaklığı da, etkisini gösteren fırtınayla birlikte düşerken şehirde, gece saatlerinde bazı ilçelerde seyirlik kar görülebileceği bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI DAHA DA DÜŞECEK!

Hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınasının, akşam saatlerinde yerini karayele bırakacağı ifade edilirken sağanak yağmurun da etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Bugün 15-17 derece civarında olan hava sıcaklığının yarından itibaren 10-12 dereceye kadar düşeceği bildirilirken cumartesi günü yeniden lodos fırtınasının etkili olacağı ve sıcaklığın yeniden artacağı değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta ise, hava sıcaklığının yeniden düşmesi beklenirken kar yağışının da etkili olabileceği tahmin ediliyor.

lodos2.jpg

ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNDE HASTA OLMAMAK İÇİN NE YAPMALI?

Hava sıcaklıklarının çok kısa süreler içinde aniden yükselip düşmesi, hastalıkları da beraberinde getirirken hastalıklardan basit ancak etkili yöntemler kullanarak korunmak mümkün.

Kat kat giyinmek, hastalıklardan korunmak için oldukça iyi bir yöntem. Kat kat giyinmek ani hava değişimlerine kolaylıkla uyum sağlamanızı sağlar. Hava sıcaklığının yükseldiği durumlarda, üzerinizdeki hırkayı yahut ceketi çıkararak havaya uyum sağlamış olursunuz. Giyim noktasında, özellikle boyun, göğüs ve ayakları sıcak tutmak son derece önemli, çünkü üşümeye en yatkın bölgeler buralardır. Terlediğinizde ise üzerinizi mutlaka değiştirmelisiniz.

sicaklik.jpeg

BESLENMENİN GÜCÜ SANDIĞINIZDAN DAHA ÖNEMLİ!

Ani hava değişimlerinin yaşandığı bu süreçte, bağışıklığı güçlendiren sebze ve meyveler tüketmelisiniz. Ayrıca C vitamini alımına da son derece dikkat edilmeli ve bol bol su içilmeli. Aynı zamanda, yeterli ve kaliteli bir uyku ve stresi azaltmaya çalışmak da vücut direncinizi artıracaktır.

HİJYEN HER ŞEYİN BAŞI!

Kişisel hijyen ve temizliğe dikkat etmek, hastalıklardan korunmanın en önemli yollarından biridir. Bu süreçte ellerinizi sık sık yıkayabilir ve kalabalık alanlarda, mümkün olduğunca insanlarla aranızda mesafe bırakmaya özen gösterebilirsiniz. Bulunduğunuz alanları düzenli olarak havalandırmak da hastalıklardan korunmak için önemlidir.

hastalik-001.jpg

MUTLAKA HAREKET EDİN

Düzenli bir şekilde yapılan hafif egzersizler bağışıklığı destekler ve hastalıklara karşı daha dirençli olmanızı sağlar. Ayrıca aşırı yorgunluk ve uykusuzluktan da kaçınmalısınız. Bu basit fakat önemli tedbirler, an hava değişimleri nedeniyle hasta olma riskini ciddi oranda azaltacaktır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

