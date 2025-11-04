Damla Kent’te ihaleleri kazanan şirketler belli oldu

Emlak Konut GYO tarafından 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul Başakşehir’de gerçekleştirilen Damla Kent Projesi gayrimenkul sertifikası halka arzı tamamlandı. Toplam büyüklüğü 21,4 milyar TL’yi aşan arzda tüm sertifikalar yatırımcılara satıldı.

Proje kapsamında ihalesi gerçekleştirilen işlere dair sözleşmeler de imzalandı. İhale alan şirketler arasında iktidara yakınlığıyla bilinen isimlere ait şirketler de yer aldı.

Buna göre sözleşme imzalanan şirketler şu şekilde:

A Etabı 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin sözleşmesi Untd İnşaat A.Ş. ile yapıldı.

A Etabı 2. Kısım Konut İnşaatları ve altyapı çalışmaları için Egemen İnşaat ve Tic. A.Ş. & Okyanus Enerji Üretim İnşaat A.Ş. İş Ortaklığı ile sözleşme imzalandı.

A Etabı 3. Kısım Konut İnşaatları kapsamında yüklenici Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. oldu.

B Etabı 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları için Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elekt. Taah. Tic. ve San. A.Ş. ile anlaşma sağlandı.

B Etabı 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları işinin sözleşmesi ise Mrf Group Ticaret İnşaat A.Ş. ile imzalandı.