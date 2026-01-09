Bakan Işıkhan'dan uzaktan ve yarı-zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında çalışma hayatının güncel şartlarına ayak uydurmanın bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Uzaktan çalışma konusunda yasal bir engellerinin bulunmadığını belirten Bakan, dijitalleşen dünyada platform çalışanlarından kuryelere kadar her kesimin sosyal güvencesini koruyacak yeni nesil bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

MODEL HAZIR AÇIKLAMASI

Bakanlığın üzerinde çalıştığı en somut projelerden biri, iş gücü piyasasının dışında kalan grupları ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Gençler, kadınlar ve engellilerin yarı zamanlı çalışabileceği bir modelin hazırlıklarının tamamlandığını duyuran Işıkhan, yasal prosedürlerin meslek örgütlerine ve sendikalara sunulduğunu, paydaşlardan gelecek geri dönüşlerin ardından konunun hızla Meclis gündemine taşınacağını belirtti.

PRİMLERDE YAPILANDIRMAYA İŞARET ETTİ

Bakan Işıkhan, milyonların beklediği en düşük emekli aylığı düzenlemesine de değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda bütçe imkanları doğrultusunda "ortak bir neticeye" ulaşıldığını kaydeden Bakan, düzenlemenin yakın zamanda yasalaşmasını beklediklerini yineledi.

Borçlarını yapılandırmak isteyen belediyelere, kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Işıkhan, bu konuda adım atmayan belediyelere yönelik yasal süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

Belediyelerden yapılan tahsilatlara ilişkin bilgi veren Işıkhan, "Borçlu belediyelerimizden 161 tanesi 33,6 milyar lira borcu için 227 adet tecil talebinde bulunmuş ve peşinat olarak da 3,6 milyar lira tahsil etmişiz. Burada 429 belediye tarafından da toplam 8 bin 122 taşınmaz bize teklif edilmiş, biz bunları kabul etmişiz. Belediyelerimizin SGK'ye sunduğu 4 bin 104 taşınmazı ise çeşitli nedenlerden dolayı reddettik." ifadelerini kullandı.