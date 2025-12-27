SGK uzmanı, gençlere ve kadınlara müjde diye duyurdu: Destek kapısı açıldı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığına göre geçen sene İşsizlik Sigortası Fonu’ndan patronların kasasına 18 milyar aktı.

İsa Karakaş, işverenlerin merakla beklediği kadın ve genç istihdamı teşvikinde belirsizliğin sona erdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı kararı ile istihdam desteği 2026 sonuna kadar uzatıldı.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde, işverenlere sunulan kadın ve genç istihdamı desteğine dair kritik ayrıntıları kaleme aldı.

Karakaş, kamuoyunda "süresi doluyor mu?" endişesi yaratan teşvikin, yayımlanan son karar ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

"RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATACAK CİNSEN"

Yazısında iktidarın SGK aracılığıyla sunduğu teşviklerin mali boyutuna değinen İsa Karakaş, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla işverenlere ödenen toplam teşvik tutarının 296 milyon lirayı aştığını ifade etti.

Karakaş, Hazine ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından finanse edilen bu dev bütçenin önemini vurgularken, kadın ve genç istihdamı özelinde 2024 yılında patronlara aktarılan tutarın 18 milyar 193 milyon 512 bin 812 TL olduğunu açıkladı.

"TAVAN SINIRI OLMAMASI BU TEŞVİKİ CAZİP KILIYOR"

İsa Karakaş, söz konusu teşviki diğer desteklerden ayıran en temel farkın sağladığı maddi avantajın büyüklüğü olduğunu belirtti. Karakaş, çoğu desteğin asgari ücret üzerinden hesaplandığını ancak bu teşvikte Prime Esas Kazanç (PEK) üst sınırına kadar olan sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığını yazdı.

Analize göre, patronlar işçi başına aylık 5.396,14 TL ile 40.471,06 TL arasında değişen prim ödemelerinden muaf tutuluyor. Karakaş, 2026 yılındaki yeni asgari ücretle birlikte fondan karşılanacak bu destek miktarının daha da artacağını öngördü.

KİMLER, NASIL FAYDALANABİLİR?

Karakaş, yazısında teşvikten yararlanmak için hem işçinin hem de işverenin sağlaması gereken şartları şu şekilde sıraladı:

İşçi Tarafındaki Şartlar:

18 yaşından büyük olması.

İşe girişten önceki son 6 ayda işsiz olması.

Fiilen ilgili iş yerinde çalışıyor olması.

İşveren Tarafındaki Şartlar:

Sadece özel sektör işvereni olmak.

Çalışanı, mevcut ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam etmek.

SGK’ya prim borcu veya idari para cezası bulunmaması.

DESTEK SÜRELERİNDE ESNEME

Karakaş, destek sürelerinin kişinin profiline göre 6 aydan 54 aya kadar değiştiğini bildirdi. Kadınlar ve 18-29 yaş arası genç erkeklerin 24 ila 54 ay arası desteklendiğini belirten Karakaş; mesleki yeterlilik belgesi olanlara ek 12 ay, İŞKUR’a kayıtlı olanlara ise ek 6 ay daha süre tanındığını ifade etti.

Karakaş’a göre bu yapı, istihdamda özellikle dezavantajlı grupların önceliklendirilmesini hedefliyor.