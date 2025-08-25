Halkın bağışları ile yapılan cami AKP'li belediyenin borcuna karşılık devredildi

Halkın bağışları ile yapılan cami AKP'li belediyenin borcuna karşılık devredildi
CHP'li belediyelerin borçlarına karşı gayrimenkul teminatını reddeden hükûmet, AKP’li Ilgın Belediyesi’nin cami arsasını devlete borç karşılığı almayı kabul etti. Cami, vatandaşların bağışı ile yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 'silkeleyin' talimatının ardından CHP'li belediyelere borç sopasının sallanı, haciz ve tedbir kararları gelirken AKP'li belediyeler borçları için gayrimülkleri devrediyor.

CHP'li belediyelerin de gayrimülkler için bu hamleyi yapmasına neredeyse izin çıkmıyor.

AKP’li belediyeler de devlete olan borçlarını okul ve cami arsası devrederek kapatmaya devam ediyor.

Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre, bu uygulamanın son örneği Konya’nın Ilgın ilçesinde yaşandı. Yönetimi AKP’de olan Ilgın Belediyesi, Temmuz ayında yapılan belediye meclisi toplantısında aldığı kararla, vergi borçları karşılığında Elif Sultan Cami’nin bulunduğu arsayı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devretti.

CHP’li üyelerin karşı çıktığı bu karar, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

HALKIN BAĞIŞLARI İLE YAPILDI AKP'NİN BORCU İÇİN DEVREDİLDİ

Elif Sultan Camii’nin inşaatı 28 Ağustos 2021 tarihinde başlamış, 22 Aralık 2023’te tamamlanarak hizmete açılmıştı. Caminin halkın bağışlarıyla inşa edildiği belirtiliyor. Açılışa dönemin Konya İl Müftüsü Ali Öge, önceki dönem Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz da katılmıştı.

