Osman Ertürk Özel tekrar İYİ Parti’ye katıldı

Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün kurucusu Osman Ertürk Özel, İYİ Parti'ye katıldı. TBMM'de gerçekleştirilen törene parti yetkilileri ve milletvekilleri katıldı.

TBMM'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Törende, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ertürk Özel'e parti rozetini taktı. Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, "Hasret uzun sürmedi, bugün de vuslat günü" ifadesini kullandı ve Osman Ertürk Özel’in partinin kuruluş aşamasında emekleri olduğunu belirtti.

"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Osman Ertürk Özel ise yaptığı konuşmada, "Sayın Genel Başkanıma, kazdığı siperde bana da bir omuzluk yer açtığı için şükranlarımı sunuyorum" dedi. Özel, daha önce İYİ Parti'nin ilk Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini yürütmüştü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da yaptığı açıklamada, Ertürk Özel'in partiye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.