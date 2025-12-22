İYİ Partili Olgun'dan 11. Yargı Paketi tepkisi: Hayata karşı suçlar hiçbir koşulda indirim konusu yapılamaz

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin, "deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması talebi"ne destek verdiklerini açıkladı.

Olgun, 11. Yargı Paketi'nin 27'inci maddesine ilişkin değişiklik önergesi verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Adalet Komisyonu’nda kabul edilen önergeyle kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçların kapsam dışı bırakılması isabetli bir adımdır. Ancak düzenlemenin yaratacağı en ağır ve telafisi mümkün olmayan sonuçlardan biri deprem suçları bakımından ortaya çıkacaktır. Kanun teklifi bu haliyle, 6 Şubat 2023 depremlerinde resmi rakamlara göre 53 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 107 binden fazla vatandaşımızın yaralanmasına neden olan failleri de kapsamaktadır.

Muhalefetten 11. Yargı Paketi açıklaması: 'Deprem suçlarının affı olmaz' diyeceğiz

Taksirli suçlara öngörülen görece düşük cezalar dikkate alındığında, bu teklifin kabulü; taksirle bir veya birden fazla insanın ölümüne sebep olan sanıklar bakımından fiili bir affa yol açacaktır. Oysa on binlerce insanın hayatını kaybettiği depremler sıradan kazalar değildir. Bu dosyalar çoğu zaman 'taksir' ya da 'bilinçli taksir' başlığı altında yürütülse de, gerçekte ortada; Öngörülebilir risklere rağmen alınmayan önlemler, denetlenmeyen veya göz yumulmuş yapılar, bilinçli biçimde üstlenilmiş ağır ve hayati sorumluluklar bulunmaktadır.

"ADALET DUYGUSUNA AĞIR BİR DARBE VURUR"

İmar mevzuatına aykırı yapılaşmaya izin verenler, denetim görevini yerine getirmeyenler ve bilimsel raporları bilmelerine rağmen işlem tesis etmeyenler şunu biliyordu: Bu binalar çökerse insanlar ölecekti. Bu bilgiye rağmen önlem almayanlar bakımından artık basit taksirden söz edilemez. Depremde yaşanan ölümler; ihmali davranışla öldürme, bilinçli taksir ve kimi durumlarda olası kast kapsamında değerlendirilmesi gereken ağır fiillerdir. Bu tür fiilleri infaz rejimini yumuşatan düzenlemelerin içine almak; hayatını kaybeden on binlerce insanın anısına ve geride kalanların adalet duygusuna ağır bir darbe vurur. Ayrıca, kasten insan öldürme suçlarının temel ve nitelikli tüm halleri de açık biçimde yasa kapsamı dışında tutulmalıdır. Zira bu suçlarda korunan hukuki değer doğrudan insan hayatıdır.

Nitelikli haller arasında 'daha az önemli' veya 'daha az tehlikeli' bir ayrım yapılmasının hukuki, sosyolojik ya da bilimsel bir temeli yoktur. Buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde adalet nöbeti tutan deprem mağdurlarına da sesleniyoruz: Sizi görüyoruz. Sesinizi duyuyoruz.

Acınızı ve adalet talebinizi yok saymıyoruz. Enkaz başında kaybettiklerinin yasını tutarken, aynı zamanda bir hukuk mücadelesi vermek zorunda bırakılan deprem mağdurlarının talebi son derece açık ve meşrudur, cezasızlık olmasın.

6 Şubat'ta anne ve babasını kaybetmişti: Milletvekillerine 'Yargı paketi' mektubu!

Biz, İYİ Parti olarak bu çığlığın Meclis çatısı altında karşılık bulması için buradayız. Bu nedenle verdiğimiz 27’nci madde önergesiyle açık ve net bir sınır çiziyoruz. Buna göre; hayata karşı suçlar, altsoy, üstsoy, eş, boşanılan eş veya kardeşe karşı işlenen kasten yaralama suçları, deprem suçlarını kapsayan ihmali davranışla öldürme, bilinçli taksir ve olası kastla işlenen fiiller infaz indirimi kapsamı dışında bırakılmalıdır. Devletin en temel görevi yaşam hakkını korumaktır. Bu görev, yalnızca olağanüstü dönemlerde hızlı karar almakla değil; olağan dönemde adil, caydırıcı ve sınırları net bir ceza politikası uygulamakla yerine getirilir. İYİ Parti olarak bir kez daha söylüyoruz: Hayata karşı suçlar hiçbir koşulda infaz indiriminin konusu yapılamaz. Bu talep siyasetin değil; hukukun, vicdanın ve depremde, şiddette ve ihmallerde hayatını kaybeden herkesin anısına karşı sorumluluğun gereğidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."