İYİ Parti'den videolu 'Başka Vatanımız yok' kampanyası

Yeni açılım sürecine yönelik eleştirel tutumunu sürdüren İYİ Parti, komisyon raporları ve Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri merkeze alan özel bir video yayımladı. "Başka vatanımız yok" başlığıyla paylaşılan içerikte, Türkiye’nin sahip olduğu büyük potansiyel ile vatandaşların içinde bulunduğu zorlu şartlar arasındaki çelişkiye dikkat çekildi.

Videonun başlangıcında Türkiye’nin insan gücü, üretim kapasitesi ve doğal zenginliklerine odaklanılarak ülkenin aslında ne denli varlıklı olduğu hatırlatıldı. Çiftçiden işçiye, öğretmenden sağlık çalışanına kadar toplumun tüm kesimlerinin ülkenin gerçek gücü olduğu belirtilirken, "Bu toprakların her karışında alın terimiz var" mesajı verildi. Metnin devamında ise bu büyük imkanlara rağmen yaşanan ekonomik ve sosyal krizlere sert eleştiriler getirildi; emekli maaşlarından çocuk yoksulluğuna, deprem sonrası ihmallerden gençlerin göçüne kadar pek çok sorun "tahammülümüz yok" ifadesiyle dile getirildi.

"HAİNLERLE MÜZAKERE KİTABIMIZDA YOK"

Terör örgütüyle temas kurulduğu iddialarına yönelik duruş sergilenen videoda, çözüm süreci tartışmalarına ilişkin keskin bir itiraz yer aldı. "Barışa ve kardeşliğe tek lafımız yok ama hainlerle müzakere bizim kitabımızda yok" denilerek partinin kırmızı çizgileri bir kez daha hatırlatıldı. Video, Nene Hatun gibi tarihi kahramanlardan modern Cumhuriyet kadınlarına uzanan bir köprü kurularak Atatürk silüeti ve "Başka vatanımız yok" vurgusuyla noktalandı.

YOL HARİTASI 18 OCAK’TA İLAN EDİLECEK

İYİ Parti’nin başlattığı bu iletişim kampanyasının 18 Ocak’taki Olağan Kurultay’a kadar süreceği açıklandı. Takvime göre 6 Ocak’ta "Eşitlik" temalı bir film daha yayımlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

