Özgür Özel gelecekteki belgeler için ipucu verdi: Bunların hepsini biriktiriyoruz

CHP'nin Mart ayında düzenlemeye başladığı Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 77'inci adresi İstanbul'un Kağıthane ilçesi oldu. Binlerce yurttaş Kağıthane Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge akın etti. Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, RTÜK’teki emekli polisten de Çayyolu’ndaki avukat bürolarından da haberim var dedi.

Özel, seçimden sonra CHP’nin iktidar olup bu kişilerden yargı yoluyla hesap soracağını söyledi. Aynı zamanda gelecekte açıklanacak belgeler için ipucu verdi.

‘HANGİ SAVCI MAAŞIYLA YÜZ MİLYONLUK YATLAR ALINIR?’

Ankara Cumhuriyet Başsavcısını işaret eden CHP lideri, "Soruyorum hangi savcı maaşıyla 40 milyonluk evler, 96 milyonluk villalar, bilmem kaç yüz milyonluk yatlar alınır, sözleşmeler yapılır, satılır, vazgeçilir, bir daha yapılır? Ankara'da RTÜK'teki emekli polisten de Çayyolu'ndaki avukat bürolarından da haberim var. Bunların hepsini geleceğe de biriktiriyoruz. Sandıkta hesabını sorduktan sonra bağımsız yargının esas kimin yolsuz olduğunu ortaya çıkaracağını da biliyoruz" dedi.

ZEKERİYA ÖZ'Ü HATIRLATTI

Ergenekon kumpası savcılarından Zekeriya Öz'ü hatırlatan Özgür Özel, "Buradan açıkça söylüyorum; bundan önce Zekeriya Öz’ler altlarına zırhlı Mercedeslerle, binbir havayla civayla, o koca göbekleriyle bizimle dalga geçerken biz o gün de namuslu vatanseverleri savunuyorduk. Sonra 'kandırıldık' dediniz, elinizi yıkadınız, kenara çekildiniz. Onlar yurt dışına kaçtı, zulüm yapılanlar özgürlüğüne kavuştu ama siz bunun bedelini ödemediniz" şeklinde konuştu.

‘HAK YİYENLERİN ELİMİZDEN ÇEKECEĞİ VAR’

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: