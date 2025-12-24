Son Dakika | Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından: Özgür Özel'den Fenerbahçe'ye telefon

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kulüp Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe SK Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüştü.

SADETTİN SARAN GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz hafta uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe SK Başkanı Sadettin Saran, gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınan Saran, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FENERBAHÇE'YE DESTEK TELEFONU

Saran'ın gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kulüp Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüştü.

Soruşturmayla ilgili bilgi alan CHP lideri Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Sadettin Saran’a, bu kez jandarma baskınıyla kulüp binasında gözaltı işlemi yapılmasını provakatif ve düşmanca bulduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, konuyu yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

