İstanbul'un göbeğinde bavulla suikast silahı ticareti! Jandarma restoranı bastı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde jandarma ekipleri, silah ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi takibe alarak şahsın teslimat yapacağı restorana baskın düzenledi. Ekipler, valizin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon değerinde olan 50 tabanca ve şarjör ele geçirdi. Ele geçirilen tabancaların Glock marka suikast silahları olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen olayda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi takibe alındı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, şüphelinin bir restoranda teslimat yapacağı bilgisine ulaşılırken harekete geçen jandarma ekipleri restorana operasyon gerçekleştirdi.

SUİKAST SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ!

Şüpheli şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskında yakalanırken yanındaki valizde ise arama yapıldı. Valizde jandarma tarafından 50 tabanca ve 96 şarjör ele geçirildi. Ele egeçirilen tabancaların Glock marka suikast silahları olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Ele geçirilen silahların piyasa değerinin ise yaklaşık 7,5 milyon lira olduğu öğrenilirken operasyon anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Öte yandan gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

