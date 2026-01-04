Bakan Yerlikaya duyurdu: 14 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürüttüğü kapsamlı çalışmaların detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, yasa dışı üretim yapan noktalar da tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son iki hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde silah kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu belirlenen 202 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca çalışmalar kapsamında 4 adet kaçak silah imalathanesinin deşifre edildiği bildirildi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA 14 İLE YAYILDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonlar, Türkiye genelinde 14 ili kapsadı. Operasyonların gerçekleştirildiği iller; İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya olarak sıralandı.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİNİNİN ÖNÜNE GEÇTİK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonların önemine dikkat çekerek, şüphelilerin yakalanmasıyla ruhsatsız silahlarla işlenebilecek muhtemel suçların engellendiğini belirtti. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin kapsamına değinen Yerlikaya, yürütülen çalışmaların yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlar vasıtasıyla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yönelik olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen personeli tebrik etti.