Bakan Yerlikaya duyurdu: 14 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Bakan Yerlikaya duyurdu: 14 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından son iki haftadır 14 il merkezli olarak düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonlarında 202 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürüttüğü kapsamlı çalışmaların detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, yasa dışı üretim yapan noktalar da tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son iki hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde silah kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu belirlenen 202 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca çalışmalar kapsamında 4 adet kaçak silah imalathanesinin deşifre edildiği bildirildi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA 14 İLE YAYILDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonlar, Türkiye genelinde 14 ili kapsadı. Operasyonların gerçekleştirildiği iller; İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Adana, Van, Afyonkarahisar, Zonguldak, İzmir, Hakkari, Çorum, Kocaeli, Rize, Mersin ve Konya olarak sıralandı.

Yerlikaya açıkladı: Yalova paylaşımı yapan 16 kişiye gözaltıYerlikaya açıkladı: Yalova paylaşımı yapan 16 kişiye gözaltı

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİNİNİN ÖNÜNE GEÇTİK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonların önemine dikkat çekerek, şüphelilerin yakalanmasıyla ruhsatsız silahlarla işlenebilecek muhtemel suçların engellendiğini belirtti. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Halkımızın huzurunu kaçıran çetelere ve organize suç örgütlerine silah temin edilmesinin önüne geçtik" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin kapsamına değinen Yerlikaya, yürütülen çalışmaların yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlar vasıtasıyla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yönelik olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen personeli tebrik etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türkiye
Elazıg'daki korkutan depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama
Elazıg'daki korkutan depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama
Son dakika | İmamoğlu'ndan Venezuela çıkışı: Türkiye'nin sesi cılız çıkmıştır
Son dakika | İmamoğlu'ndan Venezuela çıkışı: Türkiye'nin sesi cılız çıkmıştır
Evi yanan vatandaş çaresizliğini böyle anlattı: 10 gündür sokaktayız, soğuktan gözlerimiz yaşarıyor
Evi yanan vatandaş çaresizliğini böyle anlattı: 10 gündür sokaktayız, soğuktan gözlerimiz yaşarıyor