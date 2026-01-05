Gölde bulunan araçta korkunç detay! Elif öldürüldü mü?

Yayınlanma:
Balıkesir'de göletten çıkarılan araçtan Elif Kumal'ın cansız bedeni çıktı. Olay yerindeki manzara şüpheleri katladı: Ön lastikler patlak, sürücü camı yarı açık.

Balıkesir Erdek'te yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan olayda düğüm, acı bir sonla çözüldü. Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkiinde, 27 Aralık tarihinde kamp yaptığı sırada erkek arkadaşı E.G. ile tartışan ve ardından sırra kadem basan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Günlerdir süren endişeli bekleyiş, yerini derin bir üzüntüye ve yanıt bekleyen sorulara bıraktı. Jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin günlerdir didik didik ettiği bölgeden, genç kadının cansız bedeni çıkarıldı.

golette-otomobilde-cesedi-bulunan-elifi-1098628-326088-001.jpg

SONAR CİHAZIYLA SUYUN DİBİNDE TESPİT EDİLDİ

Arama çalışmalarının yoğunlaştığı Yukarıyapıcı Göleti'nde devreye teknoloji girdi. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, "Yanal Taramalı Sonar Cihazı" kullanarak göletin tabanını taradı. Yapılan titiz çalışma sonucunda, Kumal'ın içinde bulunduğu aracın yeri tespit edildi. Kıyıdan tam 10 metre uzaklıkta ve 8 metre derinlikte saptanan araç, ekipleri harekete geçirdi.

golette-otomobilde-cesedi-bulunan-elifi-1098626-326088.jpg

BALON SİSTEMİYLE GÖLETTEN ÇIKARILDI

Aracın çıkarılması için nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi. Dalgıçlar tarafından suyun metrelerce altında halatlara bağlanan otomobil, özel "balon" sistemi kullanılarak su yüzeyine yükseltildi. Ardından vinç yardımıyla karaya alınan araçta yapılan incelemede, Elif Kumal'ın hayatını kaybettiği kesinleşti.

elif-kumali-arama-calismalari-8inci-gu-1098091-325939.jpg

OTOPSİ "BOĞULMA" DEDİ

Olay yerindeki ilk incelemeler ve Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki ön otopsi raporu, ölüm nedenini "suda boğulma" olarak kayıtlara geçirdi. Rapora göre Kumal’ın vücudunda herhangi bir kesici alet veya ateşli silah izine rastlanmadı. Ancak sudan çıkarılan araçtaki manzaralar, "İhmal mi, cinayet mi, kaza mı?" sorularını gündeme taşıdı.

golette-otomobilde-cesedi-bulunan-elifi-1098630-326088.jpg

ARACIN ÖN TEKERLEKLERİ PATLAK

Vinçle karaya alınan otomobilin sürücü camının yarıya kadar açık olduğu ve daha da dikkat çekici olanı, aracın ön tekerlerinin patlak olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, bu şüpheli bulgular üzerine araçta çok yönlü ve detaylı bir inceleme başlattı.

Elif Kumal'ın ölüm nedeni belli oldu: Cansız bedeni 8 gün sonra gölette bulunmuştuElif Kumal'ın ölüm nedeni belli oldu: Cansız bedeni 8 gün sonra gölette bulunmuştu

ERKEK ARKADAŞI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Elif Kumal'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, gözler olay günü tartıştığı iddia edilen erkek arkadaşındaydı. Olayla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaş Enis G. ve yanlarında bulunan arkadaşları, emniyetteki gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

