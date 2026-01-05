Elif Kumal'ın ölüm nedeni belli oldu: Cansız bedeni 8 gün sonra gölette bulunmuştu

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda 27 Aralık’ta kız arkadaşı Elif Kumal ile Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya giden Enis G., 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kız arkadaşının kayıp olduğunu bildirdi.

Enis G., kız arkadaşı Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından Kumal’ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.

CANSIZ BEDENİ GÖLETTE OTOMOBİLİNİN İÇİNDE BULUNDU

Kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların 8’inci gününde, Elif Kumal ile erkek arkadaşının kenarında kamp yaptıkları Yukarıyapıcı Göleti’nde yoğunlaştırıldı.

Kumal’ın otomobili kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte belirlendi. Gölete dalan dalgıçlar, otomobilin sürücü koltuğunda Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaştı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Yukarıyapıcı Göleti’nde otomobilinin içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopsisinde kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmazken, ölüm nedeninin suda boğulma oldğu kaydedildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Elif Kumal’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Bandırma ilçesi Doğu Mahallesi’nde toprağa verilecek.

‘ELİF ONU ARAYIP, ‘ARABANIN KAPILARI KİLİTLİ’ DEMİŞ’

Elif Kumal’ın sabah saatlerinde vinç tarafından göletten çıkarılan otomobilinin sürücü kapısındaki camın yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patladığı görüldü.

Olaya ilişkin Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Kumal’ın yengesi Fatma Kumal, arama çalışmaları sürerken Enis G.’nin 28 Aralık sabahı kendisini aradığını söyleyerek, “Beni aradı, benimle iletişim kurarken, ‘Arabanın kapıları kilitli’ diye bir ifade kullandığını söylüyor, Elif’in onu arayıp. Ne yapması lazım? Bütün jandarma, polis yığması lazım değil mi? Ben ne zaman haber aldım? 11.23. Karakollara 12.00 civarı, 12.00’dan sonra haber gidiyor. Darbedilme var, havalara ateş açılma var, şahitlerimiz var. Arabanın kapılarının kilitli olduğu söylenen ben. Panik yapılması gereken kaç sebep sayabilirim size? Bir sürü suç sayıyorum” demişti.