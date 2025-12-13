Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 suç örgütü üyesi suçüstü yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 suç örgütü üyesi suçüstü yakalandı
Yayınlanma:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası Marina'da düzenlediği operasyonla çeşitli suçlardan aranan 4 organize suç örgütü üyesini, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken teknede yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan organize suç örgütü üyelerinin deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı istihbaratını aldı. Bu bilgi üzerine Kuşadası Marina'da operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Operasyon sırasında, Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmak üzere teknede bulunan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.E., B.T., M.Ç. ve K.C. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 4 adet sahte kimlik ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamasında, çok sayıda ağır suçtan arandıkları tespit edildi. Arandıkları suçlar arasında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli şekilde kasten öldürme', 'Hırsızlık', 'Silahla yağma', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' gibi suçlar bulunuyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli de adli makamlara sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

