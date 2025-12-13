Dilovası Katliamı failleri böyle kaçacakmış: "Paramız da gücümüz de var"

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım’da bir kozmetik fabrikasında çıkan ve 3’ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, yalnızca ihmalleri değil, yangın sonrası yaşanan kaçma ve kaçırılma girişimlerini de ortaya koydu.

16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Ravive Kozmetik ve LYKKE Kozmetik’in yetkili ortakları İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör’ün “olası kastla öldürme”, 8 şüphelinin “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma”, 4 şüphelinin ise “suçluyu kayırma” suçlarından yargılanması talep edildi. İsmail Oransal ve Altay Ali Oransal’ın savcılık sorgusunda susma haklarını kullandıkları belirtildi.

'SUÇLUYU KAYIRMAK' SUÇLAMASIYLA CEZA İSTENDİ

Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ömer Aktan ve Abdurrahman Bayat hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun 283/1 ve 37/1 maddeleri kapsamında “suçluyu kayırma” suçundan dava açıldığı belirtildi.

İŞ GÜVENLİĞİ YOKTU, ÇOCUKLAR ÇALIŞIYORDU

İddianamede yer alan işçi ifadelerine göre, çalışanlara iş elbisesi ya da koruyucu ekipman verilmedi, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulunmadı, eğitim verilmedi ve bazı işçilerin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. Savcılık, şirket yöneticilerinin yüksek riskleri bilmesine rağmen “olursa olsun” anlayışıyla üretimi sürdürdüğünü vurguladı.

YANGIN SONRASI “KAÇIŞ” İDDİASI

İddianamenin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise, yangın sonrası yaşanan firar girişimi oldu. “Suçluyu kayırma” suçlamasıyla hakkında dava açılan Onay Yürüklü’nün ifadesi, olayın ardından şüphelilerin nasıl kaçırılmaya çalışıldığını ayrıntılarıyla ortaya koydu.

Yürüklü, yangının yaşandığı gün Ali Osman Akat’ın kendisini aradığını ve “yeğenlerini misafir etmesini” istediğini anlattı. Kısa süre sonra Tekirdağ'da Akat'a ait bir fabrikaya gittiğini, burada iki kişi ve “Apo” diye hitap edilen bir şahsı aldığını, şahısların valizler ve sırt çantalarıyla araca bindiklerini söyledi. Yürüklü, bu kişilerin yanlarında laptop ve cep telefonları bulunduğunu, cihazların bir başka şüpheliye ulaştırılmasının istendiğini beyan etti.

TEKİRDAĞ'DA SAKLANMIŞLAR

Şüphelilerin Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde kiralanan bir eve yerleştirildiğini anlatan Yürüklü, evdeyken televizyonda Kocaeli’deki büyük patlama haberini gördüklerini ve bu anda şahısların paniklediğini aktardı. İfadesine göre şüpheliler, “Babamı da almışlar mıdır” şeklinde konuşmalar yaptığı belirtildi.

"MADDİ İMKANIMIZ VE GÜCÜMÜZ VAR"

Yürüklü, Ali Osman Akat ile görüntülü bir konuşma yaptıklarını belirtti. Akat'ın kendisine, "Canlarını sıkmasınlar, rahat olsunlar, onları çok sağlam bir şekilde karşıya geçireceğiz, maddi imkanımız ve gücümüz var, en kötü ihtimalle biz avukatları devreye sokacağız suçu babaları üstlenecek, onlara bir şey olmayacak bu konuşmalarımı yeğenlerime ilet" dediği iddianameye yansıdı.

İHBAR ETMİŞ

Aynı görüşmede Almanya ve İsviçre gibi ülkelerin isimlerinin telaffuz edildiği de belirtildi. Onay Yürüklü, daha sonra emniyetle iletişime geçmeye çalıştığını, ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak şüphelilerin yerini bildirdiğini söyledi.

KESİN OLARAK TEŞHİS ETMİŞ

İddianamede, "Fotoğraf Teşhis ve Tespit tutanağına göre, Yürüklü ifadesinde, çantalarından iki adet laptop çıkartıldığını ve bunların 'Apo' isimli şahsa verildiğini belirtmiştir. Konuşmaları sırasında, Ali Osman’ın yeğenlerinin “Apo’ya telefonlarımızı al, o kutunun içerisinde” diyerek telefonlarını da verdiklerini ifade etmiştir. Yürüklü, Apo olarak şüpheli Abdurrahman Bayat’ı, Ali Osman’ın yeğenleri olarak da şüpheliler İsmail Oransal ve Altay Ali Oransal’ı kesin ve net şekilde teşhis etmiştir. Ayrıca, şüpheli Ömer Aktan’a yaptırılan teşhis işleminde, Ömer Aktan da şüpheliler İsmail Oransal ve Altay Ali Oransal’ı kesin ve net olarak teşhis etmiştir" denildi.

TERÖRDEN CEZA ALMIŞ

Öte yandan Yörüklü'nün terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmak suçundan 8 yıl cezaevinde kaldığı da iddianameye yansıdı. Ayrıca Ali Osman Akat'ın 'kokain ticareti' yapmaktan yargılandığı da iddia edilmişti. CHP lideri Özgür Özel de Akat'ın Meclis'e kolonya sattığını ve iktidara yakın isimlerle olan ilişkinisi gündeme getirmişti.