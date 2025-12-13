Şoförler Odası Başkanı kaza yaptı! Bir kişi öldü

Şoförler Odası Başkanı kaza yaptı! Bir kişi öldü
Ankara’nın Beypazarı ilçesi girişinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada Şoförler Odası yöneticisi Ekrem Ertürk yaşamını yitirirken, sürücü Ömer Ercan ve iki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesi girişinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan’ın kullandığı 06 BCB 01 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Şoförler Odası Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Ertürk’ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Giresun'da acı olay! Mezar yeri bakmaya giderken can verdilerGiresun'da acı olay! Mezar yeri bakmaya giderken can verdiler

ÜÇ YARALI DA HASTANEDE

Sürücü Ömer Ercan ile araçtaki diğer yolcular Turgut Uysal ve Vedat Yıldız, Beypazarı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

