Edirne'ye dalga dalga geldiler: Bavul bavul gittiler

Yayınlanma:
Edirne'deki Cumartesi Pazarı'na Bulgar turistler yoğun ilgi gösteriyor. Kur farkından dolayı kente akın eden turistler alışverişlerini burada yapıyor.

Edirne’de çarşı ve pazarda Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Kur farkından dolayı kente akın eden eden Bulgar turistler, Cumartesi Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu. Bol bol alışveriş yapan Bulgar turistler, pazar esnafının yüzünü güldürdü.

Esnaf Yasin Aksu, Bulgar turistlerin Edirne’deki pazarlara yoğun talep gösterdiğini söyledi. Esnaf Türker Tulga da geçen hafta Bulgaristan’daki protestolardan dolayı bir sakinlik olduğunu fakat bu hafta pazarın kalabalık olduğunu ifade etti.

bavul.jpg

"PAZARLARA YOĞUN TALEP GÖSTERİYORLAR"

Esnaf Yasin Aksu, "Bu hafta özellikle biraz yoğun geldiler. Geçen hafta az gelmişlerdi çünkü sebebi kendi memleketleri Bulgaristan’da olan siyasi gerilimden dolayı. Ekim-kasım-aralık aylarında yılbaşına kadar Bulgarlar Edirne’deki pazarlara yoğun bir talep gösteriyorlar. Biz de bundan faydalanmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hem ticaretimizi yapıyoruz hem de onlara hizmet veriyoruz. Şu an gelen kalabalıktan memnunuz ama sadece son bir hafta kaldı. Bir hafta sonra artık onlarda gelmeyi kesecekler. Satışlarımız iyi. Pazar esnafı Bulgarların geliyor olmasından çok memnun. Zaten Bulgar üzerine kurulmuş bir pazar. Hem yerli vatandaşlarımıza hem Bulgarlara hizmet ediyoruz ama Bulgarların alım gücünden dolayı oldukça memnunuz" diye konuştu.

"PROTESTOLARDAN DOLAYI SAKİNLİK OLUŞMUŞTU"

Esnaf Türker Tulga, "Pazarın kalabalık olması bizim Edirneliler ve esnaf olarak çok işimize yarıyor. Güzel işler yapıyoruz. Birkaç haftadan beri yılbaşı hareketliliği var. Bu da bize ve devletimize faydalı bir şekilde dönüş sağlıyor. Hemen hemen 3-4 haftadır pazarda güzel bir kalabalık oluyor. Geçen hafta Bulgaristan’daki protestolardan dolayı bir sakinlik olmuştu. Fakat bu hafta yine kalabalık yakalandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

