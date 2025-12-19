Cuma vaazı sırasında camiye pitbull girdi! O anlar kamerada

Kocaeli'de Cuma vaazı sırasında camiye pitbull cinsi köpek girdi. O anlar kameralara yansıdı.

Kocaeli'nin’nin Çayırova ilçesinde, bir camide ilginç anlar yaşandı. Pitbull cinsi köpek vaaz verildiği sırada camiye girdi. Köpek, bazı vatandaşların tedirginlik yaşamasına neden oldu.

PİTBULL, VAAZ SIRASINDA CAMİYE GİRDİ

Olay, Cuma namazı öncesi Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Cami’nde meydana geldi.

Cami hocası namaz öncesi vaaz verdiği sırada, camiye yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek girdi.

BAZI VATANDAŞLAR TEDİRGİNLİK YAŞADI

Cemaatin arasında başıboş şekilde dolaşmaya başlayan pitbull cinsi köpek, vaaz dinleyen bazı vatandaşlar arasında tedirginlik yaşanmasına neden oldu.

Bir süre cami içinde kimseye dokunmadan dolaşan köpek, daha sonra içerideki vatandaşlar tarafından dışarıya çıkarıldı.

Köpeğin cami içinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

