Uygulama yapan polislere ateş açmışlardı: 4 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde polis ekiplerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin dört kişi gözaltına alındı. Olay, ilçe emniyet ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışması sırasında meydana geldi.

POLİS UYGULAMASI SIRASINDA ATEŞ AÇILDI

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamak için bir çalışma yürütüyordu. Hakkında arama kaydı bulunan E.D. ve kardeşi L.D., polisi fark edince kaçmaya başladı. Kaçış sırasında E.D., polis ekiplerine doğru silahla ateş açtı.

ATEŞ SIRASINDA BİR ŞÜPHELİ YARALANDI

Açılan ateş sırasında, kaçmaya çalışan E.D.'nin kardeşi L.D. yaralandı. Yaralı şüpheli L.D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ TAKSİDE YAKALANDI

Polisin Yunus timleri, ateş açtıktan sonra kaçan E.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan kovalamaca sonucunda E.D., bir taksi içerisinde tabancayla yakalandı. Zanlıyı kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle S.D. ve E.D. isimli iki şahıs daha gözaltına alındı.

TOPLAM 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan L.D. hakkında da gözaltı işlemi uygulandı. Böylece, polise ateş açılması olayıyla bağlantılı toplam dört şüpheli yakalanmış oldu.