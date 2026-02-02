Öncü enflasyon verisi geldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileri öncesinde, İstanbul’un enflasyon tablosu geldi. 2026 yılının ilk ayında İstanbul’da fiyatlar aylık bazda yüzde 4,56 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36,15’e fırladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yarın 2026 yılının ilk enflasyon verisini açıklayacak.

TÜİK enflasyonu öncesi kritik bir veri geldi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un Ocak 2026 fiyat hareketlerini paylaştı. Verilere göre, İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 4,56 oranında yükselerek yılın ilk ayına sert bir giriş yaptı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise yıllık artış oranı yüzde 36,15 olarak hesaplandı.

SAĞLIK VE ULAŞIM EL YAKIYOR

Ocak ayında harcama grupları içinde en can yakıcı artışlar, kamu kaynaklı düzenlemelerin de etkisiyle sağlık ve ulaşım kalemlerinde görüldü.

Bir önceki aya göre harcama gruplarındaki değişim şöyle gerçekleşti:

Sağlık: %11,94

Ulaştırma: %9,96

Çeşitli Mal ve Hizmetler: %8,52

Lokanta ve Oteller: %6,22

Ev Eşyası: %4,40

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: %4,27

Haberleşme: %4,26

TEK DÜŞÜŞ GİYİMDE

Ocak ayında fiyatların gerilediği tek grup yüzde 2,32’lik düşüşle giyim ve ayakkabı oldu. İTO, bu düşüşü piyasa koşullarına ve indirim dönemlerine bağlarken; gıda kalemindeki %4,27'lik artışın kış mevsimi etkisinden kaynaklandığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

