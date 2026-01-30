Ocak enflasyonu ne kadar olur? Salı günü açıklanacak!

Yılın ilk enflasyon verisi 3 Şubat Salı günü açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Ocak enflasyonu verilerini Salı günü saat 10.00’da ilan edecek.

Merkez Bankası'ndan enflasyon itirafı

2025 yılını yıllık yüzde 30,89 ile kapatan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için Ocak ayı, geleneksel zam yağmurları nedeniyle kritik bir eşik olarak görülüyor.

BEKLENTİLERDE ‘UCURUM’ VAR

Merkez Bankası’nın "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verileri, toplumun farklı kesimleri arasındaki güven farkını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu:

Hanehalkı Beklentisi: Vatandaşın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi daha da artarak yüzde 52,08 seviyesine tırmandı.

Piyasa Katılımcıları: Profesyonel ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 22,20 seviyesine kadar gerilemiş durumda.

Reel Sektör: İş dünyası enflasyonun 12 ay sonra yüzde 32,90 olacağını öngörüyor.

OCAK AYI TAHMİNLERİ: YÜZDE 4’LÜK ARTIŞ KAPIDA

Ekonomi yönetiminin ve aracı kurumların Ocak ayı için yaptıkları tahminler, aylık bazda sert bir yükselişe işaret ediyor:

Merkez Bankası'nın enflasyon anketi belli oldu

Bloomberg HT Anketi:

16 kurumun katılımıyla yapılan ankete göre Ocak’ta aylık yüzde 4,28 artış, yıllık ise yüzde 30 seviyesi bekleniyor.

İdeal Data Anketi

18 ekonomistin tahmini yıllık bazda ortalama yüzde 30,00 artış yönünde gerçekleşti. C Endeksi'ne yönelik aylık beklentisi yüzde 4,22 oldu.

Matriks Haber Anketi

35 kurumun katıldığı ankette aylık medyan beklenti yüzde 4,20, yıllık beklenti yüzde 29,90 oldu.

2026 YIL SONU HEDEFİ ŞİMDİDEN ŞAŞTI MI?

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu için medyan enflasyon tahmini, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 23,40’a çıktı. En yüksek beklentinin yüzde 25 olduğu listede, hedeflerin yukarı yönlü revize edilmesi dikkat çekiyor.