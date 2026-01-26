Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB); finans sektörü uzmanları, imalat sanayi temsilcileri ve hanehalkının katılımıyla hazırlanan "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini paylaştı. Veriler, Türkiye ekonomisindeki aktörlerin geleceğe dair öngörülerinin birbirinden ne kadar koptuğunu çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

UZMANLAR VE İŞ DÜNYASI İYİMSER

Anket sonuçlarına göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasanın farklı kesimlerinde şu şekilde gerçekleşti:

Piyasa Katılımcıları: Finansal sektör uzmanlarının beklentisi bir önceki aya göre 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine geriledi.

Reel Sektör: İmalat sanayi firmalarının beklentisi ise 1,90 puanlık bir düşüşle yüzde 32,90 seviyesine indi.

MİLYONLARIN BEKLENTİSİ %52’Yİ AŞTI

Piyasa uzmanları ve patronların aksine, geçim derdini en derinden hisseden hanehalkının beklentileri ise ters yönde hareket etti.

Yurttaşların 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 1,18 puan artış göstererek yüzde 52,08 seviyesine fırladı. Bu rakam, uzmanların beklentisinin iki katından fazla olmasıyla dikkat çekti.

HALKIN SADECE DÖRTTE BİRİ 'DÜŞÜŞ' BEKLİYOR

Gelecek bir yıllık dönemde fiyat artışlarının yavaşlayacağına inananların oranı ise oldukça sınırlı kaldı.

Enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 1,64 puan artışla yalnızca yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşebildi.

Bu durum, her 4 yurttaştan yaklaşık 3’ünün fiyatlardaki artışın ya süreceğine ya da hızlanacağına inandığını ortaya koydu.