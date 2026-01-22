Erdoğan enflasyon hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurulu’nda konuştu. Konuşmasına Necip Fazıl’ın 1940’lı yıllarda yazdığı bir metni aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

“100 yıldan beri bir toplu iğne yapmaktan bile aciz yaşayan bu milleti radyosunu, otomobilini, traktörünü, dikiş makinesini yapmaya zorlayacak bir nizam. İstersen bunları tenekeden yap ama kendin yap diyecek bir nizam.”

Bu tahayyülün, bugün gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, “Toplu iğne dahi olsa, tenekeden dahi olsa kendisi yapan, kendisi üreten bir Türkiye. Ekonomide de kendisine biçilen rolleri kabul etmeyen, tam tersine bunlara meydan okuyan bir Türkiye” ifadelerini kullandı.

Son çeyrek asırda Türkiye’nin büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cam tavanları kırdık. Fitne duvarlarını yıktık. Önümüze çıkartılan ne kadar engel varsa milletimizle birlikte yürek yüreğe vererek bunların hepsini aştık.”

Türkiye'nin artık teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, “Birileri hâlen hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var” dedi.

Savunma sanayi ve otomotiv sektöründeki gelişmeleri örnek gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Fabrikası yok dedikleri millî elektrikli aracımız ülkemizin yanı sıra artık Avrupa’daki yolları da süslüyor. Balıklar ürküyor iddiasıyla karşı çıktıkları mühendislik harikası savunma ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA’larımız, deniz platformlarımız ve daha nicesi deyim yerindeyse siparişlere yetişemiyor.”

Türkiye’nin son 21 çeyrekte kesintisiz büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, güncel ekonomik verileri şöyle aktardı:

“Ekonomimiz geçtiğimiz senenin 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüdü. Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ekonomi oldu. 2025 yılının 3. çeyreğinde ekonomimizi tam 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine çıkartarak yeni bir rekora daha imza attık. Geçtiğimiz yıl toplam 273,4 milyar dolarlık mal ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Savunma ve havacılık ihracatında ise adeta devrim yaptık. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı 2025'te tam 40 kat artırarak 10 milyar 554 milyon dolara yükselttik.”

İstihdam alanında da önemli adımlar attıklarını vurgulayan Erdoğan, yeni gençlik programını şöyle anlattı:

“Geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız gençliğin üretim çağı programıyla burada önemli bir açılım sağlıyoruz. Hem eğitim ve istihdam süreci arasındaki kopukluğu giderecek hem de 3 yıl içinde 3 milyon gencimizi iş hayatına doğrudan dahil edeceğiz.”

Erdoğan, özel sektör, KOBİ ve ihracatçıya yönelik destekleri şöyle sıraladı:

“İhracatçılarımıza 2025 yılında 1 trilyon liranın üzerinde reeskont kredisi kullandırdık. KOBİ'lerimiz için Hazine destekli kefalet paketlerini hayata geçirdik. Çiftçilerimizin kredi maliyetlerinin yüzde 70'ini, esnafımızın kredi maliyetinin yarısını bütçeden karşıladık. İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize çalışan başına verdiğimiz aylık 2.500 liralık desteği 3.500 liraya yükselttik. İhracatçılarımıza bu sene 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz.”

ENFLASYON HEDEFİNİ AÇIKLADI

Erdoğan, hayat pahalılığına karşı yürütülen mücadeleyle ilgili olarak şunları kaydetti:

“2025 senesini yüzde 30,9 enflasyon oranıyla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız. Attığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak. Vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler.”

Deprem konutlarının teslimatına ilişkin son durumu da paylaşan Erdoğan, “455.000’den fazla konutun kurasını çekip anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik” dedi.

Erdoğan, eleştiriler karşısında şu mesajı verdi:

“Özellikle Godot’yu bekler gibi yıllardır Türkiye’nin krize, kaosa, kargaşaya ekonomik olarak sıkıntıya girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin. Birileri umutsuzluk yaymaya çalışabilir. Felaket tellalları 23 yıldır yaptıkları gibi yine karamsar tablolar çizebilir. Bunların hiçbirine aldırmayacağız.”

Erdoğan, uluslararası tartışmalara ilişkin değerlendirmesinde, “Davos’ta yapılan tartışmaları inanıyorum ki sizler de takip ediyorsunuz. Şimdi bakıyorsunuz bizimle aynı cümleleri kuruyorlar, küresel adaletsizliklerden, küresel sistemin çarpıklıklarından bahsediyorlar” dedi.

Konuşmasının sonunda iş dünyasına seslenen Erdoğan, şunları söyledi: