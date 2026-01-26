Ocak enflasyonunu TÜİK'ten önce Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

Şimşek, yaptığı paylaşımda enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin devam ettiğini savunurken, yılın ilk ayında dönemsel etkiler nedeniyle aylık bazda artış görülebileceği uyarısında bulundu. Ancak Bakanın paylaştığı "iyimser" veriler ile tüketicinin öngörüleri arasındaki uçurum dikkat çekti.

ŞİMŞEK’TEN OCAK AYI İÇİN 'ZAM' İTİRAFI

Bakan Şimşek, Ocak ayı enflasyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ocak ayında dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Ocak ayındaki vergi ve harç artışları ile hizmet sektöründeki fiyat güncellemelerinin enflasyona sert bir yansıma yapacağının resmî itirafı oldu.

BEKLENTİLER ARASINDA DEV UÇURUM: HALK İNANMIYOR

Merkez Bankası verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasanın farklı kesimlerinde şu şekilde ayrıştı:

Piyasa Katılımcıları (Uzmanlar): Beklenti yüzde 22,20 seviyesine geriledi.

Reel Sektör (Patronlar): Beklenti yüzde 32,90 seviyesine indi.

Hanehalkı (Milyonlar): Beklenti 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine tırmandı.

Piyasa profesyonelleri ve sanayiciler enflasyonun düşeceğine dair tahminlerde bulunurken, çarşı-pazardaki fiyatlarla her gün yüzleşen tüketicinin beklentisinin %52’nin üzerinde seyretmesi, ekonomi politikalarının sokaktaki karşılığının olmadığını gösteriyor.

'BİZE ÖZGÜ DEĞİL' SAVUNMASI

Halkın enflasyon beklentisinin uzmanlardan çok daha yüksek olmasıyla ilgili de değerlendirme yapan Bakan Şimşek, "Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir" diyerek savunma yaptı. Şimşek, piyasanın yıl sonu için %23,2 olan beklentisinin hedeflerin üzerinde olduğunu kabul etse de, mevcut duruma göre bu oranın "belirgin bir iyileşme" olduğunu savundu.

YAPISAL ADIMLAR VE KARARLILIK VURGUSU

Açıklamasının sonunda Şimşek, yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı ekonomi politikalarının kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini vurguladı.

Ancak enerji sözleşmelerindeki sert artışlar ve gıda arzındaki daralmalar sürerken, yurttaşın beklentisindeki katılık, ekonomi yönetiminin "kararlılık" mesajlarının mutfaktaki yangını söndürmeye yetmediğini kanıtlıyor.