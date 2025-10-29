Sultanbeyli’de film gibi olay: Çevirmeden kaçtı, kaza yaptı, polise ateş açtı

Sultanbeyli’de film gibi olay: Çevirmeden kaçtı, kaza yaptı, polise ateş açtı
Yayınlanma:
İstanbul Sultanbeyli'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kartal'da görev yapan polis ekipleri, sürücüsü henüz tespit edilemeyen ve durumundan şüphe edilen 34 NSV 932 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Durdurulan aracın sürücüsü kaçmaya çalışırken park halindeki tıra çarptı. Kazadan sonra araçtan kaçmaya çalışan ve polise ateş açan bir şüpheli yaralı olarak yakalandı.

ARAÇ PARK HALİNDEKİ TIRA ÇARPTI

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı araç, Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşakta park halindeki tıra arkadan çarptı.

1280-640-4.jpg
Şüphelilerin bulunduğu araç polisten kaçarken tıra çarptı, kazada 1 kişi öldü

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı tespit edildi.

İzmir'de alkollü sürücü trafik denetiminde polise çarptıİzmir'de alkollü sürücü trafik denetiminde polise çarptı

Yaralı ambulansla hastaneye nakledilirken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Brezilya'da kanlı operasyon: 4'ü polis 60 kişi öldüBrezilya'da kanlı operasyon: 4'ü polis 60 kişi öldü

ŞÜPHELİ YARALI OLARAK YAKALANDI

Öte yandan kazaya karışan araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçmak isteyen ve polise ateş açan bir şüphelinin ise yaralı olarak yakalandığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

