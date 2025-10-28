İzmir'de alkollü sürücü trafik denetiminde polise çarptı

Yayınlanma:
İzmir'in Menderes ilçesindeki trafik denetiminde "dur" ihtarına uymayarak, polis memuruna çarpan alkollü sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Kasımpaşa Mahallesi Çevre Yolu'nda trafik denetimi yaptı.

Bu sırada plakasız motosiklet sürücüsü İ.Ç, "dur" ihtarına uymadı ve polis memuruna motosikletle çarparak kaçmaya çalıştı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru A.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve takviye ekip sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YAKALANAN SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

